Ласицкене считает, что отсутствие международных стартов мешает ей прыгать выше

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказалась касательно отсутствия международных стартов.

«Я понимаю, откуда ждать результат. Но соревновательная практика сейчас не та, как бы ни старались мы с девочками соперничать, это не выводит меня на те мурашки, на те переживания. И опять же технически, физически сейчас пока что это мой уровень, не нужно сейчас себя ещё сильнее и глубже закапывать переживаниями», — цитирует Ласицкене ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.