«Перестала получать удовольствие»: после запрета World Athletics легкоатлетка Сидорова объявила о завершении карьеры

Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры. Прыгунья с шестом пропускала нынешний сезон из-за беременности, а после заявления главы World Athletics Себастьяна Коу о недопуске россиян к Олимпиаде в Париже решила не возвращаться в сектор. Серебряный призёр Игр в Токио призналась, что уже несколько лет не испытывает удовольствия от участия в соревнованиях, тем не менее с радостью вспоминает свои прошлые достижения. Как отметила тренер спортсменки Светлана Абрамова, решение было совместным и выступать дальше не имеет смысла. А по словам Иоланды Чен, в отечественной лёгкой атлетике началась смена поколений.

Официальный релиз Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже, к сожалению, поднял настроение далеко не всем. Практически сразу после публикации новости на официальном сайте МОК перед журналистами выступил глава World Athletics Себастьян Коу, который оказался достаточно суров по отношению к российским спортсменам.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из этих стран на Олимпиаде в Париже, но только не в лёгкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, её принял исполком, совет её придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьёй», — приводит слова Коу РИА Новости.

Конечно, такое решение World Athletics было ожидаемым. Однако именно оно подтолкнуло призёра Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелику Сидорову к тому, чтобы объявить о завершении спортивной карьеры. Весь прошлый сезон 32-летняя спортсменка пропускала из-за беременности. Мамой она стала в сентябре.

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики. Так что да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор. Да, это случилось не совсем так, как я хотела. Жалею ли я о чём-то? Безусловно. Например, о том, что мой последний турнир был в Челябинске (Челябинск прекрасен, ничего личного), а не в Орегоне, как было в моих фантазиях», — написала Сидорова в социальных сетях.

При этом она подчеркнула, что до последнего сохраняла крупицы понимания и уважения к международной федерации и её руководству даже после многих лет отстранений.

«Но, знаете, ведь хорошего было намного больше! Несмотря на всё это, я ухожу действительно гордой своим путём и теми результатами, которых мы добились за эти годы... Огромное количество медалей с разных турниров. Огромное количество эмоций, путешествий и действительно классных людей на моём пути. Надеюсь, все понимают, что всё это произошло исключительно благодаря моему тренеру. Светлана Александровна — тот человек, который сделал из меня спортсмена с самого начала и до самого конца... Я ухожу с улыбкой, поверьте. Надеюсь, все запомнят меня не только со слезами на глазах. Страшно ли мне? Конечно. Но впереди целая новая жизнь. Открыта к предложениям, как только маленький человечек начнёт отпускать меня из дома. Увидимся», — написала Сидорова.

По словам тренера спортсменки, Светланы Абрамовой, прыгать дальше просто не имело смысла.

«Конечно, я знаю об этом, решение было совместным. Это жизнь. Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому», — сказала Абрамова «Матч ТВ».

При этом, по мнению бывшей легкоатлетки Иоланды Чен, по пути Сидоровой скоро пойдёт целое поколение спортсменов, которые так и не получили возможности полноценно выступать на международном уровне.

«Всё вполне закономерно и логично. Анжелика сначала взяла паузу из-за беременности и далее ждала возможности выступать на международных соревнованиях, но, судя по всему, никаких послаблений для россиян не будет. Выступлений на чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах нашим атлетам не видать, поэтому, я думаю, все спортсмены этого поколения постепенно начинают искать для себя новые пути реализации, переворачивают страницу. Это абсолютно нормально, тем более Анжелика стала мамой. Естественно, она хочет заняться материнством. Это вполне разумно, на её месте все бы поступили так», — сказала Чен в беседе с RT.

Для российского спорта уход Анжелики, безусловно, огромная потеря. Ведь именно она после Елены Исинбаевой стала мировым лидером в секторе по прыжкам с шестом. Новых рекордов она установить не смогла. Тем не менее ей тоже покорилась планка на высоте 5 м, хотя она сама и не верила в свои силы. Личной рекорд россиянки — 5,01 м.

«Прийти на смену такой спортсменке вообще непросто. Дело даже не в том, что зрители ждут какого-то определённого взаимодействия или каких-то ритуалов. Просто тебя постоянно сравнивают. Ждут если не рекордного результата, то хотя бы такого же, а когда прыгаешь ниже, это вроде как и не слишком достойно. Но никаких особенных обрядов или, лучше сказать, привычек у меня никогда не было. Когда ты привык к определённым действиям, которые повторяешь на протяжении многих лет, можно, как мне кажется, стать заложником этих ритуалов. Может быть, Лене в какой-то момент уже и не нужно было залезать в секторе под одеяло, но ведь начинает казаться, что если чего-то не сделаешь, то и прыжок не получится», — рассказывала Сидорова в интервью RT.

Однако олимпийской чемпионкой, в отличие от Исинбаевой, Анжелике стать так и не удалось. В 2016-м отечественных легкоатлетов не допустили к Играм в Рио-де-Жанейро из-за отстранения ВФЛА, а в Токио она уступила американке Кэти Нажотт, допустив тактическую ошибку: перенесла оставшуюся третью попытку с 4,90 м на 4,95 м и не смогла преодолеть планку, в итоге оставшись с серебром. Тем не менее эта медаль была равносильна золоту, поскольку стала первой для российских легкоатлетов за девять лет.

Увы, второго шанса подняться на высшую ступень пьедестала почёта на Играх Сидоровой уже не предоставится из-за категоричного решения World Athletics. Поэтому, как отметила Чен, теперь пришло время молодёжи защищать цвета национального флага на международном уровне.

«Анжелика для нашей лёгкой атлетики и всего отечественного спорта сделала очень много за свою карьеру. Выиграла огромное количество соревнований, была призёром Олимпийских игр. Теперь мы её не увидим на международных соревнованиях, она для себя выбрала уже нормальный женский путь. Так что вперёд и с песней», — добавила собеседница RT.

Правда, пока молодёжь не может и близко подойти к результатам Сидоровой. Действующая чемпионка России 24-летняя Полина Кнороз в этом году сумела преодолеть планку лишь на высоте 4,75 м. И это пока её личный рекорд.