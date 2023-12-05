Роднина назвала детским садом призыв украинки Магучих отстранить российских спортсменов
- РИА Новости
«Я такую спортсменку даже не знаю. Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
5 декабря Магучих призвала поддержать запрет для россиян на участие в спортивных соревнованиях.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с весны 2022 года на неопределённый срок.
Ранее Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.