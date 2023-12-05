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Роднина назвала детским садом призыв украинки Магучих отстранить российских спортсменов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих отстранить российских спортсменов.
Роднина назвала детским садом призыв украинки Магучих отстранить российских спортсменов
  • РИА Новости

«Я такую спортсменку даже не знаю. Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах с Украины», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

5 декабря Магучих призвала поддержать запрет для россиян на участие в спортивных соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с весны 2022 года на неопределённый срок.

Ранее Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.

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