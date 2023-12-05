Украинка Магучих призвала поддержать запрет для россиян на участие в спортивных соревнованиях

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призвала поддержать запрет для спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях.

«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские атлеты выходят на соревнования со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за Украину. Я призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах», — заявила Магучих в ролике, опубликованном в социальной сети.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с весны 2022 года на неопределённый срок.

Ранее Магучих рассказала о своём отношении к совместной фотографии с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.