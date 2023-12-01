RT в Telegram
Подпишись

Легкоатлета Сантоса дисквалифицировали на три года за фальсификацию возраста

Короткая ссылка
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр доминиканский бегун Лугелин Сантос дисквалифицирован на три года за фальсификацию возраста.
Легкоатлета Сантоса дисквалифицировали на три года за фальсификацию возраста
  • AP
  • © Mark Humphrey

Срок дисквалификации атлета завершится 10 марта 2026 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

31-летний бегун признался, что использовал фальшивый паспорт для участия в юниорском чемпионате мира 2012 года, где он стал победителем. Результат турнира будет аннулирован. 

На счету Сантоса также серебро Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 400 м и медаль за второе место на Играх-2020 в Токио в смешанной эстафете 4 × 400 м. 

Ранее главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали после дисквалификации из-за ставок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить