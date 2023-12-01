Легкоатлета Сантоса дисквалифицировали на три года за фальсификацию возраста
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Срок дисквалификации атлета завершится 10 марта 2026 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
31-летний бегун признался, что использовал фальшивый паспорт для участия в юниорском чемпионате мира 2012 года, где он стал победителем. Результат турнира будет аннулирован.
На счету Сантоса также серебро Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 400 м и медаль за второе место на Играх-2020 в Токио в смешанной эстафете 4 × 400 м.
Ранее главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали после дисквалификации из-за ставок.