Легкоатлета Сантоса дисквалифицировали на три года за фальсификацию возраста

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр доминиканский бегун Лугелин Сантос дисквалифицирован на три года за фальсификацию возраста.

Срок дисквалификации атлета завершится 10 марта 2026 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

31-летний бегун признался, что использовал фальшивый паспорт для участия в юниорском чемпионате мира 2012 года, где он стал победителем. Результат турнира будет аннулирован.

На счету Сантоса также серебро Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 400 м и медаль за второе место на Играх-2020 в Токио в смешанной эстафете 4 × 400 м.

Ранее главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали после дисквалификации из-за ставок.