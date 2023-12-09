RT в Telegram
Подпишись

Призёр Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Короткая ссылка
Серебряная призёрка Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила о завершении карьеры.
Призёр Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Steele

«С момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. За последние несколько лет я перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики. Так что да, я официально завершаю спортивную карьеру», — написала Сидорова в Telegram-канале.

В сентябре спортсменка родила сына.

Напомним, что спортсменка является серебряной медалисткой Олимпийских игр, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить