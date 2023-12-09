Призёр Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила о завершении карьеры.

«С момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. За последние несколько лет я перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики. Так что да, я официально завершаю спортивную карьеру», — написала Сидорова в Telegram-канале.

В сентябре спортсменка родила сына.

Напомним, что спортсменка является серебряной медалисткой Олимпийских игр, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына.