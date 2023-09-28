ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) поздравила серебряную медалистку Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелику Сидорову с рождением ребёнка.

«Поздравляем нашу прославленную спортсменку и её супруга Павла с рождением первенца и желаем крепкого здоровья маме и малышу!» — передаёт пресс-служба ВФЛА.

Сидорова родила сына. Его параметры 3500 г и 51 см.

Напомним, что спортсменка является серебряной медалисткой Олимпийских игр, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге.