ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына
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«Поздравляем нашу прославленную спортсменку и её супруга Павла с рождением первенца и желаем крепкого здоровья маме и малышу!» — передаёт пресс-служба ВФЛА.
Сидорова родила сына. Его параметры 3500 г и 51 см.
Напомним, что спортсменка является серебряной медалисткой Олимпийских игр, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.
Ранее сообщалось, что чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге.