Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге
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Соревнования в Екатеринбурге запланированы на 15—18 августа, сообщается на официальном сайте ВФЛА.
Отмечается, что турнир станет Финалом легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Зимний чемпионат России намечен на 23–25 февраля. Соревнования могут пройти в Волгограде, Тольятти или Москве.
Ранее серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону Валентина Рясова отстранена от соревновательной деятельности на ближайшие два года.