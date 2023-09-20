Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, где состоится чемпионат России в 2024 году.

Соревнования в Екатеринбурге запланированы на 15—18 августа, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Отмечается, что турнир станет Финалом легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Зимний чемпионат России намечен на 23–25 февраля. Соревнования могут пройти в Волгограде, Тольятти или Москве.

Ранее серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону Валентина Рясова отстранена от соревновательной деятельности на ближайшие два года.