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Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, где состоится чемпионат России в 2024 году.
Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Teo Lannie

Соревнования в Екатеринбурге запланированы на 15—18 августа, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Отмечается, что турнир станет Финалом легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Зимний чемпионат России намечен на 23–25 февраля. Соревнования могут пройти в Волгограде, Тольятти или Москве.

Ранее серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону Валентина Рясова отстранена от соревновательной деятельности на ближайшие два года.

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