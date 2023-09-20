CAS дисквалифицировал призёра чемпионата Европы по триатлону Рясову на два года

Серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону Валентина Рясова отстранена от соревновательной деятельности на ближайшие два года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 25-летнюю спортсменку из Ростова-на-Дону за употребление запрещённых препаратов до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Рясова завоевала серебро чемпионата Европы в спринте. Также она является чемпионкой России и победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.

Ранее сообщалось, что британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой.