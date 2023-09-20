CAS дисквалифицировал призёра чемпионата Европы по триатлону Рясову на два года
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 25-летнюю спортсменку из Ростова-на-Дону за употребление запрещённых препаратов до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Рясова завоевала серебро чемпионата Европы в спринте. Также она является чемпионкой России и победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.
Ранее сообщалось, что британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой.