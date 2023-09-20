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CAS дисквалифицировал призёра чемпионата Европы по триатлону Рясову на два года

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Серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону Валентина Рясова отстранена от соревновательной деятельности на ближайшие два года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 25-летнюю спортсменку из Ростова-на-Дону за употребление запрещённых препаратов до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Рясова завоевала серебро чемпионата Европы в спринте. Также она является чемпионкой России и победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.

Ранее сообщалось, что британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой.

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