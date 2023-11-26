ВФЛА продолжит приглашать на свои турниры атлетов из других видов спорта

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов сообщил о намерении и дальше проводить турниры, для участия в которых будут приглашаться атлеты из других видов спорта.

«Совершенно точно продолжим эту практику и в следующем году», — цитирует Иванова ТАСС.

Он признался, что буквально накануне общался с несколькими руководителями других федераций на тему совместных мероприятий.

«У нас нет точных данных, насколько такие проекты вызвали интерес, но он очевиден. Во всяком случае телевизионные охваты были очень высокими», — добавил Иванов.

В рамках Недели московского спорта 5 июня состоялся «Забег на Никольской». В соревнованиях приняли участие представители футбола, фигурного катания, спортивной гимнастики, шахмат, армрестлинга и других видов спорта.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) продлила отстранение российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.





