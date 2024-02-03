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Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима»

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.
Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима»
  • РИА Новости

Результат россиянки — 1,91 м.

Победительницей стала Наталья Спиридонова с показателем 1,93 м. Тройку замкнула Кристина Королёва (1,91).

Ранее сообщалось, что 19-летний белорус Матвей Волков стал победителем «Русской зимы» в прыжках с шестом.

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