Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима»
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.
- РИА Новости
Результат россиянки — 1,91 м.
Победительницей стала Наталья Спиридонова с показателем 1,93 м. Тройку замкнула Кристина Королёва (1,91).
Ранее сообщалось, что 19-летний белорус Матвей Волков стал победителем «Русской зимы» в прыжках с шестом.
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