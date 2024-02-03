Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях «Русская зима»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.

РИА Новости