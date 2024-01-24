Макаренко: для тренировок в Новогорске отличные условия, но проживание и питание — другая история

Чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала об условиях проживания в Новогорске.

«Для тренировок в Новогорске отличные условия. Там классный манеж, тренажёрный зал, бассейн с баней — всё необходимое есть. Но проживание и питание — это уже другая история», — цитирует бегунью РИА Новости.

В прошлом году прыгунья с шестом Полина Кнороз выложила видео в соцсетях, как по её тарелке с едой бегает таракан. Это было во время сборов в Новогорске.

Ранее в ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом.