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Макаренко: для тренировок в Новогорске отличные условия, но проживание и питание — другая история

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Чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала об условиях проживания в Новогорске.
Макаренко: для тренировок в Новогорске отличные условия, но проживание и питание — другая история
  • Gettyimages.ru

«Для тренировок в Новогорске отличные условия. Там классный манеж, тренажёрный зал, бассейн с баней — всё необходимое есть. Но проживание и питание — это уже другая история», — цитирует бегунью РИА Новости.

В прошлом году прыгунья с шестом Полина Кнороз выложила видео в соцсетях, как по её тарелке с едой бегает таракан. Это было во время сборов в Новогорске.

Ранее в ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом.

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