В ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова отреагировала на жалобы спортсменов на тараканов в Новогорске.

«Что касается публикации Кнороз, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка. Это не такая проблема, которая не решается», — цитирует Привалову РИА Новости.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз выложила видео в соцсетях, как по её тарелке с едой бегает таракан.

Ранее сообщалось, что Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта».