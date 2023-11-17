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В ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом

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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова отреагировала на жалобы спортсменов на тараканов в Новогорске.
В ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом
  • РИА Новости

«Что касается публикации Кнороз, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка. Это не такая проблема, которая не решается», — цитирует Привалову РИА Новости.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз выложила видео в соцсетях, как по её тарелке с едой бегает таракан.

Ранее сообщалось, что Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта».

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