В ВФЛА заявили, что в Новогорске должны принять меры после видео Кнороз с тараканом
- РИА Новости
«Что касается публикации Кнороз, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка. Это не такая проблема, которая не решается», — цитирует Привалову РИА Новости.
Прыгунья с шестом Полина Кнороз выложила видео в соцсетях, как по её тарелке с едой бегает таракан.
Ранее сообщалось, что Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта».