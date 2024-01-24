«От затяжного конфликта проиграют все»: 14-кратную чемпионку России в спринтерском беге выгнали со сборов в Новогорске

14-кратную чемпионку России в спринтерском беге Кристину Макаренко, а также её мужа, барьериста Артёма Макаренко и многоборца Арсения Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за нежелания посещать построения команды. По словам спортсменки, изначально пропуск утренних мероприятий был оговорен с главным тренером сборной Русланом Мащенко, однако впоследствии тот изменил свою точку зрения. По мнению чемпионки мира в эстафете 4 x 100 м Ольги Богословской, обеим сторонам нужно остыть и сесть за стол переговоров, так как затяжной конфликт не выгоден никому.

Начало зимнего легкоатлетического сезона ознаменовалось эмоциональным конфликтом бегуньи Кристины Макаренко с тренерским штабом сборной России. Во вторник 14-кратная чемпионка страны в своих социальных сетях рассказала, что её вместе с мужем Артёмом, специализирующемся на барьерном беге, а также многоборцем Арсением Елфимовым выгнали со сбора национальной команды, проходящего на базе в Новогорске.

Поводом для такой дисциплинарной меры послужило то, что атлеты не посещали утренние построения. При этом, по словам спортсменки, изначально это было обговорено с руководством команды, так как супруги Макаренко и Елфимов не жили вместе с другими сборниками на базе. Они лишь приезжали на тренировки, посещали восстановительные мероприятия и уезжали ночевать домой.

«Мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи. Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания плохие: питание очень плохое, матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно всё, что происходит в других комнатах... И тут мы узнаём, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Наш тренер (Лев Лободин. — RT) позвонил главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: «Мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сбор не встаём». На что главный тренер ответил, что всё нормально», — рассказала Кристина в видео, опубликованном в её Telegram-канале.

Стоит отметить, что Макаренко — не первая легкоатлетка, которая говорит о недостаточно хороших условиях проживания в Новогорске. Так, осенью прыгунья с шестом Полина Кнороз во время ужина обнаружила у себя в тарелке таракана. Тогда многократная чемпионка России в беге на средние и длинные дистанции Светлана Аплачкина написала в комментариях, что слышала о плохом питании на базе, но не ожидала ещё и антисанитарии.

Супруги Макаренко и Елфимов просили разрешения просто приезжать на тренировки в манеже без официального участия в сборе, но получили отказ. В свободном формате присутствие в Новогорске им пришлось бы оплачивать по 1000 рублей за человека в день. Поэтому атлетам пришлось согласиться на соблюдение формальностей. Кристина, Артём и Арсений лишь однажды побывали на построении, а впоследствии приезжали собственно к началу тренировок. Поначалу такой режим не вызывал ни у кого вопросов, но затем позиция наставников сборной изменилась.

«Руслан Михайлович Мащенко и Сергей Викторович Желанов собрали всех и отчитали нашего тренера и нас за то, что мы такие офигевшие, не ходим на собрания. Не потому, что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки. А потому что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра», — сообщила Макаренко.

Спортсменка призналась, что из-за таких ситуаций её желание тренироваться и выступать становится всё меньше и именно поэтому в последнее время они с Артёмом предпочитали готовиться вне сборной.

«Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика (Сидорова, прыгунья с шестом. — RT), я думаю в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат свою карьеру, будет больше. В то время, когда нужно поддержать спортсменов, происходит совсем наоборот», — написала Кристина.

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики ситуацию пока не комментировали. А экс-чемпионка мира и телеведущая Ольга Богословская в беседе с RT подчеркнула, что не хотела бы вставать ни на одну из сторон конфликта.

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«Если посмотреть на случившееся с точки зрения Кристины и Артёма Макаренко, то их возмущение выглядит справедливым. Эти атлеты, в особенности Кристина, стоят особняком в нашей команде, учитывая результаты, показанные в прошлом сезоне. Макаренко — та бегунья, которая на пару десятков метров опережает всех в коротком спринте. И, устанавливая раз за разом свои рекорды, она может, пожалуй, рассчитывать на особое положение. Тут можно вспомнить и опыт нынешнего первого вице-президента федерации Ирины Приваловой, которая в своё время тренировалась отдельно от сборной, и от этого её результаты не были хуже — напротив, она стала олимпийской чемпионкой», — отметила бывшая бегунья.

По её словам, Макаренко — очень вдумчивая спортсменка, которая в своей подготовке не упускает никаких мелочей: от питания до качества сна. Поэтому не стоит в её претензиях к проживанию в Новогорске видеть избалованность или обвинять Кристину в том, что она якобы зазвездилась.

«Она говорит о неудобных матрасах не из какой-то своей прихоти, не потому что её левая нога так захотела, а потому что от качества матраса также зависит её результат», — подчеркнула Богословская.

При этом она заявила, что в равной степени понимает и позицию федерации, которая выделяет немалые деньги на проведение сборов и не хочет видеть «разброд и шатание».

«Это спорт, тут важна дисциплина. Можно привести пример великого спортсмена Виктора Ана, который, будучи трёхкратным олимпийским чемпионом, готовился к сочинским Играм в том же Новогорске и ни разу не сказал про плохие условия на базе и не пожаловался, что живёт по тем же правилам, что и спортсмены, которым было очень далеко до его уровня. А потом этот выдающийся спортсмен завоевал ещё три золотые олимпийские медали, то есть тренировки со сборной вовсе не пошли ему во вред», — напомнила собеседница RT.

Она призвала и спортсменов, и представителей ВФЛА не усугублять конфликт, а спокойно обсудить все взаимные претензии и прийти к компромиссу.

«Считаю, непременно нужен диалог. Да, Кристину пока захлёстывают эмоции, но нужно выпустить пар и сесть за стол переговоров, потому что, если сегодняшние противоречия перерастут в затяжной конфликт, проиграют все. Я уверена, что в федерации смогут пойти навстречу разумным просьбам спортсменов, просто нужно проговорить всё на берегу до мельчайших деталей», — заключила телеведущая.