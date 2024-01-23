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Многократную чемпионку России по лёгкой атлетике выгнали со сбора из-за конфликта с тренером

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Российская легкоатлетка Кристина Макаренко сообщила, что была вынуждена покинуть сбор.
Многократную чемпионку России по лёгкой атлетике выгнали со сбора из-за конфликта с тренером
  • Gettyimages.ru
  • © superoke

«Сегодня нас выгнали со сбора: меня, Артёма и Арсения. В этом сезоне я выиграла свой 14-й чемпионат России. Артём, наконец, провёл полноценный сезон на барьерах и показал лучший результат сезона в России. А Арсений выиграл многоборье. Наверное, этого недостаточно для того, чтобы спокойно тренироваться на сборах, т. к. мы не ходили на ПОСТРОЕНИЕ в 8 утра. Слова главного тренера оказались просто ничем. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — написала Макаренко в социальных сетях.

Напомним, что World Athletics продлила отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.

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