Длинный отпуск Ласицкене, новая причёска Шубенкова и таракан в Новогорске: как проходит межсезонье в лёгкой атлетике

Мария Ласицкене приступила к тренировкам после самого длинного отпуска в карьере. Сергей Шубенков удивил поклонников своим новым имиджем, а Полина Кнороз шокировала фотографией таракана в тарелке со сборов в Новогорске. Между тем Анжелика Сидорова осваивается в новой для себя роли мамы, а Анна Чичерова продолжает тренироваться, хотя и завершила карьеру в январе. Как проходит межсезонье в лёгкой атлетике — в материале RT.

Планы Ласицкене

В лёгкой атлетике в самом разгаре межсезонье. Спортсмены уже успели отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами взяться за тренировки. Кто-то готовится выступать зимой, кто-то — набирает обороты к лету.

Так, Мария Ласицкене в ноябре занимается общей физической подготовкой, к работе над техникой планирует приступить в следующем месяце. А перед этим олимпийская чемпионка провела длительный отпуск.

«Наверное, впервые в своей спортивной карьере я отдыхала больше двух месяцев, хотя обычно отпуск длится в два раза меньше. Но мне важна была перезагрузка — как физическая, так и психологическая. Отдых вышел разносторонним. Мы с супругом проводили время на море с нашими родителями и очень много путешествовали вдвоём. Думаю, что за эти пару месяцев я установила рекорд по количеству пройденных километров, так что без физической нагрузки в итоге не осталась», — поделилась прыгунья.

Зимний сезон Мария пропускать не планирует. Напротив, намерена наверстать упущенное, ведь этим летом она долго не выступала из-за травмы ахиллова сухожилия.

«Планы на 2024 год вполне стандартные: показывать достойные результаты. Желание прыгать есть, и только это сейчас имеет значение. Зимой у нас по традиции проходят яркие старты в Екатеринбурге, Челябинске и, конечно, «Битва полов» в Москве. Поэтому просто хочется порадовать болельщиков, которые придут на наши соревнования», — призналась Ласицкене.

Отпуск Вовк на Кубе

Победительница финала «Королевы спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк провела отпуск на Кубе вместе с подругой, бывшей чемпионкой России на «полуторке» Диной Александровой.

«Впечатления невероятные: перелёт на другую часть земного шара, совершенно другой пейзаж вокруг. Ну и солнце, океан и песок сделали своё дело — теперь снова хочется тренироваться», — цитирует бегунью пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Вовк рассказала, что прошедший сезон был для неё непростым, хотя и интересным. Он примечателен тем, что спортсменка выступала во множестве разноплановых дисциплин, начиная от 1 км по пересечённой местности и заканчивая 10 км на шоссе.

«Были и личные рекорды, и не очень удачные выступления. Так что сил и физических, и психологических потрачено очень много. Надо было восстановиться душой и телом. Первые тренировки начались только в конце октября. На первом сборе в Кисловодске в ноябре надеюсь плавно втянуться, а в декабре уже приступить к работе. Работы много, тем более что 2024 год тоже обещает быть насыщенным: и российские старты, и Игры БРИКС, и Игры дружбы. И везде хочется быть в лучшей форме», — заключила спортсменка.

Подготовка Лысенко

Данил Лысенко, как и Ласицкене, готовится к выступлению зимой. По словам тренера Сергея Клюгина, открыть сезон они планируют «Рождественскими стартами» в Екатеринбурге 7 января. Первый тренировочный сбор спортсмены группы олимпийского чемпиона Сиднея провели в Сочи, а затем перебрались в Новогорск.

«Нам уже предложили выступить на турнире в Челябинске, который запланирован на 19 января. Также ждём приглашения из Екатеринбурга, где 7 января планируются соревнования. Рассчитываем открыть сезон в Екатеринбурге, но сначала нужно дождаться приглашения от организаторов. Мы не намерены рисковать и стартовать раз в неделю, как раньше. Со здоровьем у спортсмена никаких проблем нет, всё хорошо», — сказал Клюгин.

Лысенко вернулся в спорт после дисквалификации летом 2022 года. С тех пор он не проиграл ни одного из турниров, в которых принимал участие. Его победная серия на данный момент составляет 17 стартов.

Новая причёска Шубенкова

Сергей Шубенков много лет не выступает зимой. В последний раз экс чемпион мира в барьерном беге выходил на соревновательную дорожку в закрытых помещениях в 2014 году. Не станет исключением и новый сезон: воспитанник Сергея Клевцова вновь сосредоточится на летних стартах. Подводящую работу бегун проделал в Барнауле, а затем перебрался в Сочи для более активных тренировок. Напомним, в конце июня спортсмен сломал ключицу и пропустил часть этапов «Королевы спорта». Восстановиться ему удалось лишь к финалу серии и августовскому чемпионату России, где он завоевал серебро.

«Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем и летом он сможет проявить себя», — приводит слова Клевцова ТАСС.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Чем Шубенков удивил в это межсезонье, так это кардинальной сменой имиджа. Болельщики только привыкли к длинным волосам спортсмена, которые на время соревнований он заплетал в косичку, как Сергей решился постричься наголо. Фото в новом образе на концерте в Сочи он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Уж если заехал в Сочи, надо сходить на Crossbones Creed в бар «Треугольник». А ребята удивили — вместо каверов популярной рок-попсы вжарили добротного металла», — поделился впечатлениями спортсмен.

Ужин с тараканами

История с тараканами в самарской гостинице «Волга», где жили участники юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию, оказалась не единственной в своём роде. Чемпионка страны по прыжкам с шестом Полина Кнороз во время сбора в Новогорске обнаружила таракана прямо у себя в тарелке.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ «Новогорск», — подписала спортсменка фотографию в своей соцсети.

Снимок мгновенно разлетелся по всевозможным пабликам, и произошедшее стало широко обсуждаться как легкоатлетами, так и болельщиками. Так, бегунья Кристина Макаренко отметила, что это одна из причин, по которым она старается не участвовать в централизованных сборах, а Светлана Аплачкина, также предпочитающая индивидуальные тренировки, была просто шокирована увиденным.

«Сказать, что я удивлена, — это ничего не сказать. Я слышала, что там ужасно кормят, именно поэтому никогда туда не заезжала. Но чтобы с тараканами…» — написала многократная чемпионка России в своём Telegram-канале.

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова, комментируя публикацию Кнороз, отметила, что руководители базы примут меры и проведут санитарную обработку. И в шутку намекнула, что справиться с тараканами будет проще, чем с клопами, наводнившими Париж накануне Олимпийских игр.

«Я в детстве жила в Москве, в коммунальной квартире, где мусоропровод выходил на кухню. Мы боролись всем подъездом с тараканами. На самом деле, это не та проблема, которая не решается. С клопами хуже. Да и тараканы в плохих местах не живут, ха-ха», — приводит слова Приваловой РИА Новости.

Материнские будни Сидоровой

Анжелика Сидорова нынешнее межсезонье проводит в материнских хлопотах. Вице-чемпионка Олимпиады в Токио стала мамой 27 сентября. Сына назвали Артёмом, и теперь он занимает всё время спортсменки.

«Вот так в 32 года внезапно превращаешься из человека, который часами не мог уснуть и мучился в темноте, если слишком ярко светит огонёк на выключенном телевизоре или где-то вдалеке слишком громко тикают часы, в того, кто может уснуть где и как угодно: сидя, стоя, лёжа в неудобном положении, при любом свете и звуке, в любое время дня и ночи за две минуты», — писала прыгунья в своём Telegram-канале через некоторое время после рождения сына.

Малыша, которому скоро исполнится два месяца, уже записали в бассейн, где он делает первые успехи. А молодая мама периодически делится с подписчиками фотографиями из прошлого и воспоминаниями о том времени, когда они были сделаны. Так, она рассказала о поездке на Красную поляну осенью 2020 года. «Этот воздух и горы были настолько прекрасны и целебны для меня, что я теперь постоянно хочу туда возвращаться. Там я впервые попробовала медитации. Помню, как после первых десяти минут обычного дыхания я рыдала. После этого весь год до ОИ пользовалась этим инструментом в критические моменты. Кажется, нужно вспомнить и возобновить эту привычку сейчас», — отметила Сидорова.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Форма Чичеровой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, объявившая о завершении карьеры в январе этого года, на самом деле не забрасывает тренировок. Однако о возвращении в сектор речь не идёт, хотя при нынешнем уровне конкуренции в России 41-летняя спортсменка точно не потерялась бы. Все помнят, что ещё прошлой зимой она выиграла чемпионат страны, опередив в том числе Ласицкене.

«Мне кажется, у меня неплохая физическая форма. Здесь вопрос мотивационной составляющей. Опять же, возраст так или иначе влияет. Я понимаю, что не могу сделать серию стартов. А готовиться только к одному турниру — это не моя схема, не то, к чему я привыкла. Но я продолжаю поддерживать свою физическую форму, тренируюсь. С удовольствием включаюсь в процесс, как это было буквально неделю назад в Сочи. Я тренировалась в группе с Катей Коневой — это было очень весело, задорно, это совсем другая энергия», — рассказала Чичерова в интервью «БИЗНЕС Online».

Она также отметила, что общий уровень в женских прыжках в высоту несколько улучшился в последнее время.

«По сезону можно уже сказать, что девочки начали выступать стабильнее и кучнее, то есть на уровне 190 см и чуть выше. Безусловно, хотелось бы видеть двухметровые прыжки — это гроссмейстерская уже высота. Время идёт. Когда, если не сейчас, показывать такой результат? Я желаю всем доработать моменты, которые у них не получаются, и взлететь туда», — подчеркнула бывшая спортсменка.