Неудержимый: Лысенко продлил победную серию, Ласицкене стала третьей в финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге

Финал легкоатлетической серии «Королева спорта» завершился в Екатеринбурге соревнованиями по прыжкам в высоту. Данил Лысенко одержал 17-ю победу подряд после окончания дисквалификации, а Илья Иванюк занял второе место, выполнив при этом олимпийский норматив. Личными рекордами отметились бронзовый призёр Матвей Тычинкин и победительница женского турнира Кристина Королёва. А вот недавно вернувшаяся в сектор после травмы Мария Ласицкене заняла третье место, но осталась довольна своим выступлением.

Финал легкоатлетической серии «Королева спорта» завершился в Екатеринбурге, который в воскресенье праздновал своё 300-летие. В честь праздника соревнования по прыжкам в высоту перенесли со стадиона «Калининец» в центр города — Исторический сквер. И атлеты всецело оправдали возложенные на них надежды, подарив зрителям захватывающее соперничество и высочайшие результаты.

Первыми на помост вышли девушки. Они начали состязания на высоте 1,75 м, и серьёзные сложности на этом рубеже возникли лишь у Дарьи Чукшис и Александры Ярышкиной, которым потребовалось больше одной попытки, чтобы пройти дальше. И именно у этих спортсменок не заладились дела и дальше: обе покинули сектор друг за другом на следующих двух рубежах.

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Остальные прыгуньи шагали безошибочно вплоть до отметки 1,88 м, где с первыми проблемами столкнулись Мария Кочанова, Карина Демидик, Кристина Королёва и Мария Ласицкене. Но, как показала вторая попытка, эти трудности были лишь временными.

А вот следующая высота (1,91) оказалась абсолютно недосягаемой сразу для четырёх участниц, в том числе и для лидера российского сезона Натальи Спиридоновой, в активе которой этим летом был прыжок на 1,95 м. Но на этот раз, как и на недавнем первенстве страны в Челябинске, у экс-чемпионки мира среди юниоров прыжки не заладились, и она в итоге оказалась за чертой призёров.

А дальше продолжили борьбу лишь трое — Королёва, Ласицкене и Демидик. Олимпийская чемпионка, едва восстановившаяся после травмы ахиллова сухожилия, дважды сбила планку на отметке 1,93 и заключительную попытку перенесла на следующий рубеж, так как обе соперницы взяли высоту с третьего подхода. Стоит отметить, что для Королёвой этот результат стал личным рекордом. Кристина была близка к тому, чтобы улучшить его ещё на два сантиметра, но в каждой из трёх попыток на отметке 1,95 ей не хватало совсем чуть-чуть, чтобы оставить планку лежать на усиках.

Не справились с аналогичной задачей и Демидик с Ласицкене, что означало победу Королёвой, которая в начале августа уже стала чемпионкой страны. Гостья из Белоруссии завоевала серебро, а трёхкратная чемпионка мира — бронзу.

«Сегодня было невероятно сложно выходить на старт, потому что титул чемпионки России обязывал не упасть лицом в грязь. Я была готова на эти высоты, старалась делать всё возможное, и у меня получилось. Прыгать на помосте — всегда 50 на 50, но уже на разминке я поняла, что можно хорошо выступить. Вторая и третья попытки на 1,95 были очень хорошие, я уже сверху падала на планку», — поделилась впечатлениями Королёва.

В свою очередь трёхкратная чемпионка мира Ласицкене поблагодарила зрителей за активную поддержку и призналась, что удовлетворена своим выступлением.

«Мы одной энергией провели эти соревнования, я в восторге. Это старт международного уровня, он дарит дополнительные силы и эмоции для прыжков. Довольна и благодарна, что сегодня прыгала, что ничего не болит. Помост непростой, к нему надо было подобрать ключик. Не всё получалось, но сейчас уже хорошо по сравнению с тем, что было всё лето», — отметила Мария.

У мужчин, как и ожидалось, основная борьба развернулась между Данилом Лысенко и Ильёй Иванюком. Экс-чемпион мира в помещении, который обычно выходит в сектор не ранее 2,15—2,20 м, на этот раз решил размяться на 2,08 и совершенно неожиданно сбил планку пятками. Дальше на этой высоте он прыгать не стал и перенёс две попытки на дальнейшую борьбу. Вероятно, этот прыжок был нужен Данилу, чтобы лучше привыкнуть к покрытию на помосте, тем более что некоторые спортсмены столкнулись из-за него с определёнными трудностями. Резиновый настил был недостаточно закреплён и иногда сдвигался. По этой причине ранее одну из попыток завалила Демидик, а во время мужской разминки у Матвея Рудника резина поехала под ногой, и атлет опасно упал на маты. После этого он стал прыгать с опаской и не справился с высотой 2,18 м.

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«Резина едет», — констатировал в эфире после одной из своих попыток и Иванюк. Однако при этом он отметил, что сам по себе помост помогает прыгать выше, если удачно попасть в резонанс.

Вероятно, не только Илье, но и другим спортсменам удалось нащупать эту особенность покрытия, так как Никита Анищенков сумел продемонстрировать свой лучший результат в этом летнем сезоне — 2,26 м, а для Матвея Тычинкина аналогичный прыжок стал личным рекордом. Оба справились с рубежом с первой попытки, как и Лысенко, а Иванюку пришлось использовать две.

Но эта дополнительная попытка не отразилась на турнирных раскладах, так как на следующей отметке, 2,30 м, успех праздновали лишь два фаворита, которые затем на выбросе адреналина взяли и 2,33. Этот результат равняется олимпийскому нормативу, и если у Лысенко в активе он уже был, то Иванюк впервые взлетел на такую высоту с начала квалификационного периода.

Когда планка поднялась ещё на 2 см выше, справиться с ней удалось лишь Данилу, а Илья, допустив две осечки, перенёс третью попытку на 2,37. Прыжок получился у брянского спортсмена достаточно качественным, но он всё-таки сбил планку корпусом. Не добился успеха на этой высоте и Лысенко, что не помешало ему отпраздновать 17-ю победу подряд после окончания дисквалификации. Однако спортсмен, повторивший один из трёх лучших результатов сезона в мире, всё равно остался недоволен собой.

«Есть чувство разочарования, расстроился, что не взял 2,37 м, не смог справиться с эмоциями. Сильно завёлся. В первой попытке у меня был запас на 2,40 м, меня это завело, и следующие две попытки я начинал куда-то гнать, а не надо было», — поделился после выступления Лысенко.