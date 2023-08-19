Ласицкене заняла третье место в финале «Королевы российского спорта»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала бронзовым призёром в финале «Королевы российского спорта».

Она показала результат 1,91 м. На первом месте расположилась Кристина Королёва (1,93 м). На втором — Карина Демидик из Белоруссии.

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс. рублей.

Ранее Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королева российского спорта».