Ласицкене заняла третье место в финале «Королевы российского спорта»
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- © Dppi/Victor Joly
Она показала результат 1,91 м. На первом месте расположилась Кристина Королёва (1,93 м). На втором — Карина Демидик из Белоруссии.
Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс. рублей.
Ранее Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королева российского спорта».