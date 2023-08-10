Ласицкене примет участие в финале серии «Королева российского спорта»
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- © BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch
Как сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), также в турнире примет участие бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков.
Спортсмены ранее получили wild card для участия в соревнованиях после решения президиума ВФЛА о специальном приглашении для призёров летних Олимпийских игр в Токио, не сумевших отобраться на турнир по ходу сезона.
Таким образом, они будут допущены к соревнованиям наряду с восьмёркой спортсменов, которые квалифицировались по результатам сезона.
Финал соревнований пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.
Ранее Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным турнирам.