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Ласицкене примет участие в финале серии «Королева российского спорта»

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступит в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Ласицкене примет участие в финале серии «Королева российского спорта»
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), также в турнире примет участие бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков.

Спортсмены ранее получили wild card для участия в соревнованиях после решения президиума ВФЛА о специальном приглашении для призёров летних Олимпийских игр в Токио, не сумевших отобраться на турнир по ходу сезона.

Таким образом, они будут допущены к соревнованиям наряду с восьмёркой спортсменов, которые квалифицировались по результатам сезона.

Финал соревнований пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Ранее Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным турнирам.

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