Мировая элита: Конева и Лысенко стали чемпионами России, Шубенков после травмы довольствовался серебром

В заключительный день чемпионата России по лёгкой атлетике в Челябинске были разыграны медали в 14 дисциплинах. Екатерина Конева выиграла соревнования в тройном прыжке с четвёртым результатом сезона в мире, а Данил Лысенко в шестой раз подряд превзошёл всех высотников в этом летнем сезоне. Сергей Шубенков уступил Анатолию Киселёву в беге на 110 м с барьерами и довольствовался лишь серебряной наградой, а Вера Филатова и Константин Крылов в конкурентных забегах вырвали победы на гладкой двухсотметровке.

На чемпионате России по лёгкой атлетике в воскресенье, 6 августа, определились победители и призёры в оставшихся 14 дисциплинах. Одним из главных видов заключительного дня турнира стали 110 м с барьерами, где выступает любимец публики Сергей Шубенков. Увы, к разочарованию поклонников, экс-чемпион мира не сумел защитить прошлогодний титул, хотя и выступил вполне достойно с учётом обстоятельств.

Как известно, совсем недавно спортсмен перенёс операцию в связи с переломом ключицы и только-только вернулся к тренировкам. Набранная форма позволила ему занять третье место в своём полуфинале, который выиграл Артём Макаренко с достаточно солидным результатом 13,43 секунды. Шубенков же отобрался в решающий забег по времени.

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В финале казалось, что первую победу в сезоне всё-таки одержит Макаренко, который хорошо стартовал и лидировал вплоть до девятого барьера, но на нём атлет сбился с ритма и в итоге пропустил вперёд почти всех соперников. Его итоговое место — шестое. А победу неожиданно для самого себя одержал молодой Анатолий Киселёв, финишировавший за 13,36 секунды. После забега спортсмен радовался как ребёнок и даже танцевал.

«Это не моё время, я за 13,55 бегаю. Офигенный ветер, офигенные соревнования. Шубенков вернулся наконец-то. Конечно, хотелось, чтобы он был в форме, не травмирован, но вообще... какая разница?!» — с юмором прокомментировал он своё выступление.

Вторым финишировал белорус Виталий Парахонько и лишь вслед за ним — Шубенков. Таким образом, Сергей стал серебряным призёром ЧР и бронзовым — этапа «Королевы спорта».

«Дело в том, что пациент скорее мёртв, чем жив. На сегодняшний день имеем то, что имеем. А чего у меня нет, того у меня нет. Кто не в курсе: в конце июня я сломал ключицу. И форма, которую я успел набрать, такая», — отметил Шубенков после финиша.

По его словам, после операции врачи запретили ему полгода заниматься физическими нагрузками, но он всё-таки начал тренироваться. Со временем стало понятно, что можно успеть подготовиться к финалу «Королевы спорта», однако выступить там по регламенту смогут только те, кто принимал участие в чемпионате страны. Так было принято решение ехать в Челябинск.

Не смог подтвердить звание чемпиона страны и прыгун в высоту Илья Иванюк. Более того, он завершил соревнования на достаточно скромной для себя высоте 2,23 м. Вообще, прыжки у бронзового призёра ЧМ-2019 не задались: на отметке 2,19 м ему пришлось использовать все три попытки, а следующий рубеж покорился лишь со второго захода. По словам спортсмена, сильно мешал встречный ветер, который просто сносил его в сторону при исполнении прыжков. Причём на более габаритных соперников он такого же влияния не оказывал.

Победа в секторе ожидаемо досталась Данилу Лысенко, который пока не проиграл ни одного старта после возвращения из дисквалификации. Он единственный взял планку на высоте 2,27 м, а затем в ранге победителя взлетел и на 2,33.

«Да, я знаю, что сегодня была моя 16-я победа подряд. Я считаю свои достижения. Как мне удаётся делать это? Я во время своей дисквалификации очень хорошо осознал, что для меня нет ничего круче, чем прыгать, чем ощущать радость победы и бороться с очередной высотой. Сейчас я выхожу и делаю всё, что умею. Я не думаю о том, что могу проиграть на следующем старте, хотя, конечно, волнуюсь всегда. Как сегодня, когда боялся не показать всё, что могу, из-за недостаточного восстановления», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Бронзовая медаль с повторением личного рекорда (2,23) досталась Матвею Тычинкину.

На дистанции 200 м у женщин развернулась нешуточная борьба за титул между тремя участницами — лидером сезона Верой Филатовой, чемпионкой России среди юниоров Ульяной Баженовой и победительницей пяти этапов «Королевы спорта — 2023» Анастасией Шакуло. В своих полуфиналах они первенствовали за явным преимуществом, а в решающем забеге схлестнулись не на шутку. Победительницей из этого противостояния вышла Филатова, обновившая личный рекорд и лучший результат сезона в России — 22,68 секунды. Серебро досталось Баженовой, бронза — на счету Шакуло. Примечательно, что забег был настолько быстрым, что, помимо медалисток, из 23 секунд выбежала ещё и занявшая четвёртое место Наталья Комбарова.

«Эмоций ноль, я очень устала. И просто рада, что выиграла. Бежала больше на победу, контролировала соперниц», — призналась Филатова.

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Не менее ярким оказался финальный забег на аналогичной дистанции среди мужчин. Стоит отметить, что чемпион страны на стометровке Ярослав Ткалич не стал бороться за второй титул в Челябинске и снялся с полуфинального забега. В его отсутствие борьба развернулась между лидером сезона Константином Крыловым, победителем «Дня спринта» в «Лужниках» Александром Николаевым, двукратным чемпионом России на этой дистанции Андреем Лукиным и триумфатором Кубка страны — 2023 Данилой Росляковым. Половину дистанции спортсмены шли практически ноздря в ноздрю, но затем 19-летний Крылов ускорился и вырвал первый в карьере титул победителя на взрослом чемпионате страны. Серебро — на счету Лукина, а бронзу завоевал Росляков.

Неудержимой была в последний день турнира Екатерина Конева в секторе для тройного прыжка. Россиянка с первой же попытки задала высочайшую планку для соперниц, улетев на 14,51 м, а уже во второй прибавила к этому результату ещё 18 см. Таким образом, прыгунья выполнила олимпийский норматив, который составляет 14,55 м, а также вошла в топ-4 мирового рейтинга этого лета. А в Европе этот результат — и вовсе лучший в 2023 году.

Второе место заняла Дарья Нидбайкина, которая совсем немного недотянула до квалификационного норматива к Играм с прыжком на 14,39.

Не задались соревнования у белоруски Виолетты Скворцовой, которая сделала всего три результативные попытки, лучшая из которых составила 14,23 м. Зато Валерия Воловликова, ставшая бронзовым призёром ЧР, продемонстрировала отменную готовность к турниру. 20-летняя прыгунья улетела на 13,92, улучшив свой персональный рекорд.

Комментируя итоги соревнований, Конева заявила, что давно была готова показать высокий результат, но раз за разом подводила погода.

«Сегодня я собралась, сказала себе, что хватит уже проигрывать, нужно показать достойный результат. В голове-то были вообще другие цифры — за 15 м. Но я и этому рада, довольна, что доказала себе в первую очередь — можно ещё прыгать и создавать конкуренцию», — призналась Екатерина.

Если прыгуньям в этот день с погодой повезло, то метателям молота — наоборот. Как раз на начало их выступлений пришёлся сильный дождь, который сказался на итоговых результатах. Спортсменам приходилось осторожничать, чтобы не оступиться на мокром покрытии и не получить травму. Тем не менее обладатель четвёртого результата сезона в мире Валерий Пронкин успел исполнить успешную первую попытку на 77,41 м. Его основной соперник, белорус Александр Шиманович, ответил броском на 74,59, и больше к ним достаточно близко никто не смог подобраться.

К четвёртой попытке дождь утих, и у спортсменов стали получаться более качественные броски. Так, Шиманович отправил снаряд на 76,77 м, приблизившись к Пронкину. Однако россиянин тут же улучшил свой результат ещё на 18 см, чего ему и хватило для победы. Хотя впоследствии спортсмен раскритиковал своё выступление.

«Выиграл, но собой я категорически недоволен. Состояние было идеальное. Но до начала соревнований появился небольшой пессимизм из-за погоды, не знаю, это сыграло роль или что-то ещё, но считаю, что облажался сегодня», — заявил Пронкин.

Второе место занял Шиманович, третьим в рамках «Королевы спорта» (и вторым на ЧР) стал Денис Лукьянов, вслед за ним расположился Андрей Романов.