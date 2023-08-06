Шубенков — о серебре ЧР по лёгкой атлетике: пациент скорее мёртв, чем жив
- РИА Новости
«Дело в том, что пациент скорее мертв, чем жив. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Ну вот состояние такое, всё, что успел, я сделал. Кто не в курсе: в конце июня я сломал ключицу. И форма, которую я успел набрать, она такая», — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».
32-летний спортсмен признался, что мог пропустить чемпионат России.
«Изначально мне вообще на полгода запретили заниматься физическими нагрузками. Но тренировались, готовились, и было принято решение выступить», — добавил Шубенков.
Спортсмен из Барнаула показал результат в беге на 110 м с барьерами — 13,48 секунды. Золотую награду выиграл Анатолий Киселёв (13,36 секунды), бронзу — Константин Шабанов (13,62).
Напомним, Шубенков в июне сломал ключицу после падения с мотоцикла.
Ранее сообщалось, что Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.