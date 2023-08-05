Остановка на несвойственном рубеже: Ласицкене осталась лишь шестой на чемпионате России, Моргунов едва не взял 6,01 м

В третий день чемпионата России по лёгкой атлетике в Челябинске стали известны победители ещё в 13 дисциплинах. На гладких 400 м не было равных Полине Миллер и Савелию Савлукову, а в барьерном беге на круг первенствовали Эмилия Тангара и Фёдор Иванов. Вернувшаяся в строй после травмы Мария Ласицкене завершила соревнования по прыжкам в высоту на седьмом месте (шестая в рамках ЧР), а победа досталась белоруске Карине Демидик. Золото в прыжках с шестом в четвёртый раз в карьере завоевал Тимур Моргунов, а серебро и бронза достались Александру Соловьёву и Михаилу Шмыкову, которые по ходу соревнований несколько раз переписали личные рекорды.

Третий день чемпионата России по лёгкой атлетике оказался богатым на высокие результаты — спортсмены устанавливали и личные рекорды, и лучшие достижения сезона. Впрочем, не обошлось без разочарований. В первую очередь это связано с выступлением Марии Ласицкене, которая сложила с себя чемпионские полномочия.

Воспитанница Геннадия Габриляна вышла в сектор впервые с мая, и ей явно не хватило соревновательной практики. Олимпийская чемпионка Токио начала выступление с высоты 1,80 м, которую взяла с первой же попытки, но, когда планку подняли на 6 см выше, ей пришлось выполнить три прыжка. Казалось, к тому моменту Мария «пристрелялась» и нащупала свою технику, однако все попытки на следующей отметке (1,89) оказались неудачными: она завершила соревнования на седьмом месте.

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Не сложилось выступление и у лидера российского сезона Натальи Спиридоновой. Экс-чемпионка мира среди юниоров без ошибок добралась до высоты 1,91 м, но неожиданно так и не смогла с ней справиться, в результате чего осталась за пределами первой тройки этапа «Королевы спорта» (но завоевала бронзу ЧР). А победа досталась белоруске Карине Демидик, которая с первой попытки взяла 1,93. Уже в ранге триумфатора спортсменка преодолела планку на высоте 1,97 (олимпийский квалификационный норматив). Затем она попыталась взять ещё и 2,01, но безуспешно. Серебро этапа и золото чемпионата страны на счету Кристины Королёвой, вслед за ней финишировала Аделина Андреева. Результат обеих — 1,91.

После выступления Ласицкене призналась, что не ожидала от себя высоких результатов на первом же турнире.

«После травмы было очень мало технических тренировок, в прыжках в высоту чудес не бывает. Поэтому мы были готовы к этому результату, нужно было посмотреть на себя в соревновательных условиях, понять, что с техникой и как чувствует мой организм. И я рада, что меня ничего не беспокоит. Работаем дальше», — цитирует спортсменку ТАСС.

Настоящую феерию в секторе для прыжков с шестом устроили Тимур Моргунов, Александр Соловьёв и Михаил Шмыков. Неожиданно в числе нарушителей спокойствия не оказалось белоруса Матвея Волкова, который достаточно авантюрно решил начать соревнования на высоте 5,50 м, но взять её не сумел. На этой же отметке завершил выступление Илья Мудров, у которого сломался шест при исполнении решающей попытки.

Зато тройка лидеров была в этот день в ударе. Шмыков дважды улучшил свой личный рекорд, взяв со второй попытки 5,72 и с первой — 5,77. Соловьёв же обновил личное достижение три раза за вечер, одолев к перечисленным отметкам ещё и 5,82 м.

И почти всё на этом турнире получалось у Тимура Моргунова. Начав с 5,40, он на все высоты затрачивал по единственной попытке, включая солидные 5,87 м, которые войдут в топ-10 мирового рейтинга нынешнего сезона. После этого уже в статусе победителя спортсмен попросил поднять планку на отметку 6,01 м — возьми он её, это был бы личный рекорд Тимура. Однако пока эта высота оказалась ему недоступна, хотя в третьем прыжке он успешно перелетел через перекладину и лишь затем задел её ногой.

Второй год подряд захватывающий сюжет на чемпионате страны дарят девушки в стипль-чезе. С начала забега вперёд пошли действующая чемпионка Ольга Вовк, Екатерина Ивонина и лидер российского сезона Анна Тропина. К середине дистанции первые две девушки оторвались от преследовательницы и так и продержались плечом к плечу до заключительного круга. Причём Вовк бежала не по бровке, а рядом с занявшей внутренний радиус Ивониной, что отнимало лишние силы у бегуньи. В итоге Екатерина ускорилась на финишной прямой и вырвала золото, а Вовк довольствовалась серебром. При этом обе выполнили олимпийский норматив.

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«Бег был тяжёлый. Ноги вялые, сложно было себя собрать. Спасибо Оле, она меня подбадривала всю дистанцию и в самый тяжёлый момент вышла вперёд. А за 30 м я почувствовала, что могу выиграть, — и выиграла», — заявила Ивонина.

У мужчин борьба сложилась не менее драматично. Константин Плохотников попытался оторваться от соперников едва ли не со старта, но у него это не получилось. За ним держались Максим Якушев и белорус Дмитрий Иваненко. В итоге лидер протащил соперников за собой большую часть дистанции, а на финальный круг его уже не хватило. Более того, Константина на финише обошёл ещё и Юрий Клопцов, и он остался без медали «Королевы спорта». Но в рамках чемпионата России Плохотников стал бронзовым призёром. Победа — на счету прошлогоднего чемпиона Якушева.

Уверенные победы одержали на гладких 400 м Савелий Савлуков и Полина Миллер. Воспитанник Сергея Клевцова обновил свой лучший результат этого лета, финишировав за 45,41 секунды.

«Бег хорошо дался, хотя чуть-чуть где-то не разложился. Я вроде бы доволен по личнику в этом сезоне. Надеюсь, в финале «Королевы спорта» получится из 45 секунд выбежать. Говорят, там бегучий стадион», — рассказал атлет после финиша.

Также он поблагодарил челябинских болельщиков. Каждый день чемпионата собирает почти полные трибуны стадиона имени Елены Елесиной.

«Без зрителей тяжелее раз в сто, а когда столько народа, они будто энергию дают, прямо кайф. Мне нравится такое», — отметил Савелий.

Миллер также установила лучший результат этого лета в России — 50,99. Спортсменка призналась, что рада четвёртой подряд победе на национальном первенстве, а вот результат, как и Савлуков, хотела бы улучшить в Екатеринбурге. Личный рекорд Полины — 50,76 секунды — был показан в 2021 году на турнире во Франции.

Эмилия Тангара вновь первенствовала в барьерном беге на круг, причём ближайшая преследовательница, Кристина Вершинина, отстала на 0,63 секунды. Результат победительницы — 56,31, что является её личным рекордом. При этом спортсменка призналась, что рассчитывала пробежать ещё немного быстрее.

«Сбилась с ритма, он получился не совсем такой, как я планировала», — пояснила бегунья.

У мужчин в этой дисциплине Фёдору Иванову пришлось постараться, чтобы вернуть себе золото чемпионата страны, впервые завоёванное в 2021 году. Прошлым летом титул у него отобрал Владимир Лысенко, который и на этот раз до последнего барьера оказывал ожесточённое сопротивление лидеру российского сезона. Но Иванов на финишной прямой выдал максимальное ускорение, не позволив сопернику дотянуться до него. Бронза — на счету Вадима Кукалева.