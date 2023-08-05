Моргунов выиграл чемпионат России в прыжках с шестом в Челябинске
- РИА Новости
26-летнему спортсмену хватило высоты 5,87 м. Второе место занял Александр Соловьёв (5,82), третьим стал Михаил Шмыков (5,77).
Моргунов является серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года в Берлине.
В марте совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики, но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.
Ранее президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что организация сохраняет запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.