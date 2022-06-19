Российская бегунья Тангара рассказала о буллинге из-за внешности

Российская бегунья Эмилия Тангара рассказала об издевательствах в детстве из-за её экзотической внешности.

«В детстве я сталкивалась с буллингом. В школе некоторые учителя предвзято ко мне относились. Предмет я знала не хуже других, но ко мне придирались. Всякие обзывания тоже были», — цитирует спортсменку Sports.ru.

Она добавила, что в подростковом возрасте очень агрессивно реагировала на все слова в свой адрес и даже могла подраться с кем-то, защищая себя.

«Потом поняла, что все больше людей, наоборот, восхищаются моей внешностью. Оказалось, что быть мулаткой — это даже круто», — добавила Тангара.

Напомним, что спортсменка установила личный рекорд в беге на 400 м с барьерами — 57,89 секунды. Она в 20 лет стала третьей на взрослом Мемориале Знаменских.

Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева.