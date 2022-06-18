Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева
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Ласицкене показала лучший результат дня — 1,91 м. Серебряную медаль выиграла Мария Кочанова (1,88 м), бронза досталась Татьяне Ермаченковой (1,88).
Серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин занял первое место с результатом 76,00 м. Второе место занял Андрей Романов (75,88), третье — Денис Лукьянов (74,20).
Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала участие фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.