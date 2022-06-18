Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Мемориала Игнатьева по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

РИА Новости