Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Мемориала Игнатьева по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева
  • РИА Новости

Ласицкене показала лучший результат дня — 1,91 м. Серебряную медаль выиграла Мария Кочанова (1,88 м), бронза досталась Татьяне Ермаченковой (1,88).

Серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин занял первое место с результатом 76,00 м. Второе место занял Андрей Романов (75,88), третье — Денис Лукьянов (74,20).

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала участие фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.

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