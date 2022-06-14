Сотникова высказалась об участии Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала участие фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.
Сотникова высказалась об участии Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину
  • РИА Новости

«Это ново, интересно. Почему бы и нет. Спорт спортом, но хочется в жизни попробовать многое, а не находиться только в фигурном катании. Я только за такие мероприятия, когда люди не боятся экспериментировать с собой», — цитирует Сотникову РИА Новости.

Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. В итоге фигуристка заняла последнее место в состязаниях.

Ранее Трусова рассказала, как на неё повлияло участие в Олимпиаде в Пекине.

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