Ласицкене стала шестой на чемпионате России по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла шестое место на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

Золото завоевала Кристина Королёва (1,91), второй стала Аделина Андреева (1,91), третьей — Наталья Спиридонова (1,89).

8 июня стало известно, что спортсменка проходила медицинские обследования, параллельно начиная курс лечения. 30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что Владимир Никитин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.