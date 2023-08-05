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Ласицкене стала шестой на чемпионате России по прыжкам в высоту

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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла шестое место на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
Ласицкене стала шестой на чемпионате России по прыжкам в высоту
  • РИА Новости

Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

Золото завоевала Кристина Королёва (1,91), второй стала Аделина Андреева (1,91), третьей — Наталья Спиридонова (1,89).

8 июня стало известно, что спортсменка проходила медицинские обследования, параллельно начиная курс лечения. 30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что Владимир Никитин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.

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