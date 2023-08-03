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Никитин победил в беге на 5000 метров на чемпионате России

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Владимир Никитин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.
Никитин победил в беге на 5000 метров на чемпионате России
  • РИА Новости

30-летний спортсмен из Пермского края одержал победу в беге на 5000 метров. Никитин показал результат 13 минут 19,58 секунды.

Серебряную награду выиграл Анатолий Рыбаков (13.34,50), бронза досталась Евгению Рыбакову (13.34,78).

У женщин первое место заняла Светлана Аплачкина (15.31,80), второе — Любовь Дубровская (15.37,79), третье — Светлана Дорофеева (15.39,06).

Ранее пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прилетит в Челябинск для участия в чемпионате России.

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