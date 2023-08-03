В ВФЛА надеются, что Ласицкене выступит на чемпионате России
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«Маша прилетает сегодня в Челябинск, в заявке она есть, надеемся на её выступление. Квалификация в женских прыжках в высоту отменена, сразу состоится финал», — цитирует Глущенко РИА Новости.
8 июня стало известно, что Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы.
30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.
Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 3 по 6 августа в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России в Челябинске.