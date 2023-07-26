Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России в Челябинске
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- © BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch
«Мы включили Марию Ласицкене в заявку сборной Московской области на чемпионат России в Челябинске. Но это включение не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт», — цитирует Шармина ТАСС.
8 июня стало известно, что Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы.
30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.
Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 3 по 6 августа в Челябинске.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил о намерении выполнить олимпийский норматив после травмы.