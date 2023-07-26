Шубенков заявил о намерении выполнить олимпийский норматив после травмы

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что планирует выполнить олимпийский норматив после излечения от травмы.

«На чемпионат России я собираюсь, еду, буду там участвовать. Форма какая-никакая набирается, она есть, очень интересная и специфическая, и я пока сам не знаю, что из этого получится. Но если бы всё было плохо, естественно, мы бы не поехали. Но глобально цель на конец сезона одна — выполнить олимпийский норматив (13,27)», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

25 июня стало известно, что Шубенков травмировался после попытки прокатиться на мотоцикле. У спортсмена был диагностирован перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки. Позже тренер спортсмена сообщил, что Шубенков приступил к тренировкам.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 3 по 6 августа в Челябинске. Финал серии «Королева спорта» — 17—19 августа в Екатеринбурге.

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.