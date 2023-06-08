Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы

Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил, что спортсменка выбыла на неопределённый срок из-за травмы.

«Маша продолжает проходить медицинские обследования, параллельно она начала курс лечения. Она пропустит и Мемориал Знаменских, и некоторое количество последующих стартов», — цитирует Габриляна РИА Новости.

30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, какую тактику использовала во время выступления.