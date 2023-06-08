Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы

Короткая ссылка
Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил, что спортсменка выбыла на неопределённый срок из-за травмы.
Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS

«Маша продолжает проходить медицинские обследования, параллельно она начала курс лечения. Она пропустит и Мемориал Знаменских, и некоторое количество последующих стартов», — цитирует Габриляна РИА Новости.

30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, какую тактику использовала во время выступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить