Ласицкене выбыла на неопределённый срок из-за травмы
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«Маша продолжает проходить медицинские обследования, параллельно она начала курс лечения. Она пропустит и Мемориал Знаменских, и некоторое количество последующих стартов», — цитирует Габриляна РИА Новости.
30-летняя Ласицкене в 2020 году стала олимпийской чемпионкой, а через год победила в финале Бриллиантовой лиги.
Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня.
Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, какую тактику использовала во время выступления.