Лебедева объяснила, какую тактику сама использовала в секторе

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, какую тактику использовала во время выступления.

«Физическая сила в тройном прыжке не главное. Гораздо важнее сохранять холодную голову и уметь досконально выполнять установки тренера. Взять афроамериканцев, которые в разное время выступали в тройном. Физически они заметно превосходили нас, всегда были прекрасно подготовлены, отскакивали от дорожки, как кошки. Но нервная система всегда была уязвимым местом — у африканцев она слишком подвижная. И все знали: если афроамериканский соперник вдруг занервничал сверх меры, у него может начать «гулять» разбег, а в этом случае прыжки, как правило, разлаживаются. Понятно, что это не общее правило, но я такие ситуации наблюдала много раз.

Хотя бывали исключения. Например, кубинку Ямиле Алдаму можно было вывести из себя. А двукратная олимпийская чемпионка Франсуаза Мбанго всегда выглядела, как человек, который находится исключительно на своей волне. Она умела как бы зашориваться, абстрагироваться от всего вокруг и ни на что не реагировать. В секторе спортсменка порой до такой степени отключалась, что я, глядя на неё, не переставала удивляться: как вообще такой спокойный человек может прыгать? Вид-то у нас взрывной.

Совершенно нет. Просто он тоже должен быть контролируемым. Соревнования долгие, шесть попыток, и нужно уметь контролировать эмоции, не позволять им ломать процесс», — заявила Лебедева в интервью RT.

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