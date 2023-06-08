«Всегда должен быть раздражитель»: Лебедева — о поражении Коневой, холодной голове и ливне на Играх в Сиднее

Екатерина Конева уступила белоруске Виолетте Скворцовой в тройном прыжке на Неделе лёгкой атлетики, потому что давно не испытывала серьёзного соперничества, а у спортсмена всегда должен быть раздражитель. Такое мнение в интервью RT высказала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Также она объяснила, какую тактику сама использовала в секторе, почему считает причиной серебра на Играх в Сиднее непогоду и чем помогает на турнирах своей дочери.

Наиболее интригующим событием третьего дня Недели лёгкой атлетики стали женские соревнования в тройном прыжке, где предвкушалась дуэль 34-летней чемпионки мира россиянки Екатерины Коневой и 25-летней витебчанки, победительницы юношеского чемпионата Европы — 2017 Виолетты Скворцовой.

Белорусская спортсменка в первой же попытке прыгнула на 13,85. Конева достала этот результат своим третьим прыжком (13,87), но в том же самом раунде Скворцовой удалось оторваться, зафиксировав 13,98, а пятый выход Виолетты в сектор обернулся чемпионскими 14,13.

Дополнительный интерес к женскому финалу тройным был продиктован тем, что в этом виде программы выступали дочери олимпийских чемпионок Ирины Приваловой и Татьяны Лебедевой. Ни та ни другая, не претендовали в своей дисциплине на высокие места (Мария Привалова осталась восьмой, Анастасия Матвеева показала седьмой результат), и как раз это позволило воспользоваться уникальной ситуацией — посмотреть соревнования девушек под комментарий Лебедевой. Спортсменки, для которой в тройном прыжке, как и в длине, нет никаких секретов.

— Физическая сила в тройном прыжке не главное, — вполголоса объясняла мне Татьяна по ходу соревнований. — Гораздо важнее сохранять холодную голову и уметь досконально выполнять установки тренера. Взять афроамериканцев, которые в разное время выступали в тройном. Физически они заметно превосходили нас, всегда были прекрасно подготовлены, отскакивали от дорожки, как кошки. Но нервная система всегда была уязвимым местом — у африканцев она слишком подвижная. И все знали: если афроамериканский соперник вдруг занервничал сверх меры, у него может начать «гулять» разбег, а в этом случае прыжки, как правило, разлаживаются. Понятно, что это не общее правило, но я такие ситуации наблюдала много раз.

Хотя бывали исключения. Например, кубинку Ямиле Алдаму можно было вывести из себя. А двукратная олимпийская чемпионка Франсуаза Мбанго всегда выглядела как человек, который находится исключительно на своей волне. Она умела как бы зашориваться, абстрагироваться от всего вокруг и ни на что не реагировать. В секторе спортсменка порой до такой степени отключалась, что я, глядя на неё, не переставала удивляться: как вообще такой спокойный человек может прыгать? Вид-то у нас взрывной.

— Получается, кураж для прыгуна — помеха?

— Совершенно нет. Просто он тоже должен быть контролируемым. Соревнования долгие, шесть попыток, и нужно уметь контролировать эмоции, не позволять им ломать процесс.

— Думаю, вы, как и остальные зрители, рассчитывали увидеть, что тон всему турниру в тройном прыжке будет задавать Екатерина Конева, а не Виолетта Скворцова. Всё-таки Катя выступает на высоком уровне уже более десяти лет, прыгала за 15 м. Но получилось всё несколько иначе. В чём, на ваш взгляд, заключается главная проблема? Кроме дождя и встречного ветра, разумеется.

— Думаю, в том, что Катя давно не соревновалась. От стартов отвыкаешь, теряешь ощущение серьёзного соперничества. Своих конкурентов внутри страны уже вроде бы давно и хорошо знаешь, они перестают мотивировать. Но если у спортсмена нет сильного раздражающего фактора, не будет и результата, это закон. Соперники заставляют совершенно иначе тренироваться, благодаря этому ты начинаешь ощущать собственную силу, и словно крылья за спиной вырастают.

А вот когда долгое время варишься в собственном соку, мотивация расти и двигаться вперёд начинает уходить. Становится не так просто включаться в серьёзную борьбу. Кто же знал, что в этом сезоне так мощно проявит себя Скворцова? Сейчас мы видим, что она реально серьёзный конкурент. Хотя запомнилась она мне в своё время не столько прыжками, сколько историей с гимном.

— Напомните?

— В 2017-м Виолетта выиграла юниорский чемпионат Европы в Италии, и на награждении ей вместо белорусского гимна включили композицию Боснии и Герцеговины. И она ушла с пьедестала. Тогда этот видеоролик собрал в интернете какое-то немыслимое количество просмотров и комментариев. В итоге организаторам пришлось проводить награждение повторно. В последующие годы каких-то особо выдающихся результатов я у этой спортсменки на взрослом уровне не видела. Но в этом сезоне она реально расцвела. Фактурная, хорошая девчонка, с длинными руками и ногами, потенциальный призёр будущих Олимпийских игр, я бы сказала. Но думаю, что на Мемориале братьев Знаменских в ближайшие выходные конкуренция между Скворцовой и Коневой может оказаться гораздо более острой. Просто так Катя не уступит.

— Высокий результат белоруски в предпоследней, пятой попытке — это тактика или счастливое стечение обстоятельств? Как считаете?

— Бывает по-разному. В своё время я никогда не старалась выложиться в первом же прыжке. Не пыталась развить максимальную скорость, всё делала очень осторожно, контролировала каждое своё движение. Задача заключалась прежде всего в том, чтобы чётко выполнить разбег, не заступить за планку при отталкивании — сделать хорошую зачётную попытку, иначе говоря. Рисковать и включать безбашенность можно в финале. Но какого-то единого рецепта здесь не существует: бывает, когда всё совпадает в первом же прыжке.

— Каково это — прыгать в непогоду?

— Если брать мой собственный опыт, на Олимпиаде в Сиднее я проиграла как раз из-за этого. До сих пор в этом уверена. Мы попали на тех Играх не в самые простые условия австралийской весны, когда днём может быть +20 °С, а к вечеру температура воздуха начинала стремительно опускаться. В квалификации я показала лучший результат, первую из вечерних попыток сделала по обыкновению осторожно и даже не переживала, когда болгарка Тереза Маринова прыгнула на 15,20, поскольку сама незадолго до соревнований показала 15,32 и прекрасно чувствовала себя на всех тренировках, уже приехав в Сидней. И тут начался ливень.

— До сих пор помню эти пронизывающие сиднейские дожди.

— Соревнования тогда на какое-то время остановили, поскольку в секторе не нашлось зонтов. Но я успела почти полностью промокнуть и замёрзнуть. В этом случае вся энергия организма начинает идти не на прыжок, а на то, чтобы согреться. Плюс поднялся сильный встречный ветер. В общем, всё один к одному. Намокли и стали тяжёлыми шиповки, и, чтобы я ни делала, показать результат уже не получалось.

— Запасная обувь в подобных случаях не предусматривается?

— Тогда её не было — FILA сделала для меня всего одну пару. К поражению я тогда постаралась отнестись философски, сказав себе, что на халяву Олимпиады не выигрывают, но после тех Игр я на все соревнования, даже когда предполагалась несусветная жара, как в Испании или Греции, стала возить с собой огромный баул, где было просто всё: две-три пары обуви, шесть пар носков, непродуваемые ветровки и штаны. Должна сказать, мне не раз это помогало в той же Англии. Идёт дождь, у всех всё промокает, и тут я — хоп! Открыла сумку после очередной попытки — и через секунду вся сухая.

— Когда в секторе находится собственный ребёнок, это сильно мешает смотреть соревнования?

— Не сказала бы. Я же не могу повлиять на результат? Ну да, иногда хочется немного подтолкнуть, растормошить дочку, крикнуть: «Проснись, начинай соревноваться!» При этом я понимаю, что Настя сама должна научиться выступать, найти свою схему подводки, понять, как контролировать собственное состояние — получить опыт в этом отношении, иначе говоря. Прекрасно понимаю: на дочку сильно давит то, что её постоянно сравнивают со мной, поэтому единственное, чем могу помочь во время турнира, — поддержать. Как мама.