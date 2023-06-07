Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Сотомайор объяснил, почему никогда не пробовал петь

Мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор рассказал, почему никогда не пробовал петь.

«Работа для души? Нет. Для души у меня есть музыкальная группа Salsa Mayor. Правда, сам я не играю. Я там директор. Петь не пробовал? Это вообще не моё. Да и потом, я всю свою жизнь придерживаюсь правила, что заниматься тем или иным делом должны профессионалы, а не любители», — заявил Сотомайор в интервью RT.

Ранее Сотомайор признался, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена.