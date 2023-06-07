Сотомайор признался, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена

Мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор рассказал, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена.

«Мой рекорд (245 см. — RT) держится уже три десятка лет, и мне, не буду врать, это доставляет удовольствие. Это как самому, уже не выступая, постоянно присутствовать в секторе. Вроде давно отошёл от активного спорта, мышцы давно перестали реагировать на то, как прыгают другие, а соревнуются эти «другие», получается, всё равно с тобой», — рассказал Сотомайор в интервью RT.

Ранее Сотомайор разорвал заднюю поверхность правого бедра в ходе забега на Никольской.