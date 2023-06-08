Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лебедева рассказала, чем помогает на турнирах своей дочери

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева объяснила, чем помогает на турнирах своей дочери.
Лебедева рассказала, чем помогает на турнирах своей дочери
  • AFP
  • © ADRIAN DENNIS

«Не сказала бы. Я же не могу повлиять на результат? Ну да, иногда хочется немного подтолкнуть, растормошить дочку, крикнуть: «Проснись, начинай соревноваться!». При этом я понимаю, что Настя сама должна научиться выступать, найти свою схему подводки, понять, как контролировать собственное состояние, получить опыт в этом отношении, иначе говоря. Прекрасно понимаю, на дочку сильно давит то, что её постоянно сравнивают со мной, поэтому единственное, чем могу помочь во время турнира, — поддержать. Как мама», — заявила Лебедева в интервью RT.

Ранее Лебедева назвала непогоду причиной серебра на Олимпиаде в Сиднее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить