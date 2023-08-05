Триумф и провал: Кнороз стала чемпионкой страны в прыжках с шестом, Меньков остался без медалей в длине

Во второй день чемпионата России по лёгкой атлетике определились обладатели медалей в семи дисциплинах. В прыжках с шестом у женщин первенствовала Полина Кнороз, а в метании диска не оставила соперницам шансов Виолетта Игнатьева. В беге на 100 м с барьерами все места на пьедестале заняли белоруски, а победительница Эльвира Граборенко показала лучший результат сезона в мире. У мужчин на дистанции 800 м не было равных Константину Холмогорову, а в секторе для прыжков в длину — Артёму Примаку.

Если стартовый день чемпионата России получился удачным для действующих чемпионов, которые первенствовали в семи видах из восьми, то второй оказался диаметрально противоположным. Во всех семи дисциплинах оказались новые лидеры.

При этом даже признанные фавориты столкнулись с трудностями. Например, Полина Кнороз в прыжках с шестом с огромным трудом преодолела квалификацию. В финале болельщики сенсации не дождались, но уроженка Санкт-Петербурга всё равно продемонстрировала далеко не идеальное выступление. В лучшей попытке она показала результат 4,62 м. Далее она установила планку на отметке 4,73, но не справилась с задачей и остановилась далеко от личного рекорда в текущем сезоне (4,75 м).

Однако этого всё равно хватило для уверенной победы, поскольку ближайшие преследовательницы — Аксана Гатауллина и Татьяна Калинина — улетели лишь на 4,55. Обладательница золотой медали объяснила не лучшую форму проблемами со здоровьем.

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«Вчера был самый тяжёлый день за всю историю моих участий в соревнованиях, и я никогда в жизни так не переживала. Мне было эмоционально сложно как во время квалификации, так и после. Меня до вечера сильно трясло, поэтому выпила четыре чайника чая с ромашкой, хотя не люблю ромашку, но надо было успокоиться. Утром тоже было морально тяжело настроиться, потому что в голове крутились мысли о квалификации, а я по жизни пессимист», — приводит слова Кнороз ТАСС.

Но главная неожиданность имела место в мужских прыжках в длину, где провалился опытнейший Александр Меньков. В первой попытке чемпион мира показал 7,17 м, но две последующие даже не сумел правильно реализовать. Возможно, дело в некой травме.

Пока главный претендент на медали скатился вниз протокола, борьбу за победу повели Артём Примак, Данил Чечела и Юрий Ожгибесов. И опередить всех неожиданно сумел Примак, который в текущем сезоне звёзд с неба не хватал. Но в Челябинске он сразу показал 7,89 м. Один сантиметр ему уступил Чечела, который второй год подряд довольствовался на первенстве страны серебром. Бросить им вызов пытался и Ожгибесов, во второй попытке улетевший на 7,85 м, но улучшить результат не смог.

В аналогичной дисциплине среди женщин увлекательная борьба развернулась между уверенным лидером текущего сезона Виолеттой Скворцовой и серебряным призёром ОИ-2012 Еленой Соколовой. Ветеран изо всех сил пыталась защитить завоёванный год назад титул, но оказалась бессильна. При этом интрига сохранялась до самого конца, ведь белоруска подходила к финальной попытке со скромным показателем 6,55 м, и россиянке совсем немного не хватило, чтобы её опередить (6,53). Но затем Скворцова прыгнула сразу на 6,71 и поставила точку, параллельно едва не побив личный рекорд.

«Здесь всё отлично организовано. Уровень соревнований не уступает мировому. Было очень приятно стартовать тут. Доставил удовольствие тот факт, что в секторе развернулась борьба. Меня всегда это мотивирует и придаёт энергии. Своими прыжками довольна и, в частности, попаданием на планку, поскольку в последнее время с этим возникали проблемы. Сделала всё, что могла на данный момент», — порадовалась Скворцова.

А настоящий фурор представительницы Белоруссии произвели в беге на 100 м с барьерами, где оккупировали весь подиум. Равных же вновь не было Эльвире Граборенко. Она пронеслась настолько мощно и стремительно, что со временем 12,63 секунды попала в топ-3 нынешнего сезона в Европе. А Руслана Романовская буквально по фотофинишу опередила Светлану Парахонько в сражении за серебро.

В секторе для метания диска также нашёлся явный фаворит — лидер нынешнего сезона Виолетта Игнатьева. Она позволила потеснить себя с вершины только после второй попытки, когда дала возглавить промежуточный протокол Анастасии Витюговой (58,13). Но уже в следующей она отправила диск на 59,14 м. Расстраиваться девушка может лишь тому, что не сумела преодолеть отметку в 60 м, что в текущем сезоне удавалось ей дважды.

«Боролась до последней попытки. Соперничество получилось неплохим. Многие девочки подошли к чемпионату хорошо подготовленными. А о том, что впервые в карьере завоевала золото первенства страны, узнала уже после заключительного броска. Разумеется, ощущаю радость. Увиделась с отцом. Он сказал только: «Молодец, умничка, надо продолжать в том же духе». Теперь буду готовиться к следующим стартам», — подвела итоги Игнатьева.

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Наконец, награды как у мужчин, так и у женщин разыграли в беге на 800 м. У представителей сильного пола великолепный забег провёл Константин Холмогоров, который первенствовал и на недавнем этапе турнира «Королева российского спорта». Он начал очень спокойно и держался за спинами оппонентов. Лидерство же с ходу захватил Сергей Дубровский, напротив, сделавший ставку на быстрое начало. За спиной у него шёл Ян Слома.

Однако на второй половине дистанции Холмогоров подтянулся к конкурентам. Затем он спокойно разобрался с подуставшим Сломой и на финишной прямой наконец обошёл Дубровского с результатом 1:46,27.

«Получилось всё, что запланировал. Забег очень быстрый. Серёжа Дубровский взял на себя бремя лидерства и здорово разогнал. Было непросто, поскольку по сезону так стремительно ещё никогда не начинали. Пришлось постараться, чтобы не отстать, но тактически вроде бы сработал грамотно. На финише Сергей не сдавался, и был даже момент, когда почувствовал: вот-вот — и он останется впереди. Борьба была упорная», — подчеркнул легкоатлет.

У девушек всё завершилось триумфом Марии Прохорец. В отличие от Холмогорова, она не стала экономить силы, а сразу вырвалась вперёд и сохранила лидерство в группе до самого конца. При этом на второй половине дистанции серьёзную конкуренцию ей навязала Ангелина Равич. Казалось, у неё есть шансы обогнать соперницу. Но белоруска потратила слишком много сил, замедлилась и финишировала только четвёртой. Прохорец же спокойно убежала и от Ольги Родиошкиной.