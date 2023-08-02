Прогресс Лысенко, борьба Шубенкова и возвращение Ласицкене: чем примечателен чемпионат России по лёгкой атлетике

С 3 по 6 августа в Челябинске пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике. Впервые в истории в нём примут участие иностранные спортсмены — гости из Белоруссии, однако вне медального зачёта. Выступят на турнире и главные отечественные звёзды — оправившиеся от травм Сергей Шубенков и Мария Ласицкене. В секторе для прыжков с шестом внимание будет приковано к Тимуру Моргунову и Полине Кнороз, а в прыжках в высоту у мужчин Данил Лысенко постарается отобрать у Мутаза Баршима лучший результат сезона в мире.

В четверг, 3 августа, в Челябинске стартует чемпионат России по лёгкой атлетике, который впервые в истории будет носить статус открытого. Конкуренцию отечественным спортсменам составит солидный десант из Белоруссии, состоящий в том числе из свежеиспечённых чемпионов страны — национальное первенство у соседей состоялось в минувшие выходные. Впрочем, несмотря на полноценную конкуренцию, гости выступят вне медального зачёта — их результаты будут учтены лишь в рамках «Королевы спорта».

Как известно, участие в чемпионате России — обязательное условие для попадания на решающий этап серии, где будут разыграны солидные призовые. Если рядовая победа в сезоне оценивается в 50 тыс. рублей, то за золото в Екатеринбурге полагается 300 тыс.

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Что касается Челябинска, то действующие чемпионы страны, которые выйдут защищать свои звания, будут отмечены особыми красными нагрудными номерами, а лидеры сезона в своих дисциплинах получат фиолетовые.

Одна из главных интриг предстоящего турнира — получится ли отстоять свой титул на дистанции 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, который в конце июня получил нелепую травму. Как известно, бывший чемпион мира упал с мотоцикла и сломал ключицу, вследствие чего перенёс операцию — в руку атлету установили металлическую пластину. Сам спортсмен отнёсся к произошедшему с присущим ему юмором, назвав себя «киборгом с титановой костью». К тренировкам воспитанник Сергея Клевцова приступил в середине июля, и чемпионат страны станет его первым стартом после перерыва.

«Форма какая-никакая набирается, она есть, очень интересная и специфическая, и я пока сам не знаю, что из этого получится. Но если бы всё было плохо, естественно, мы бы не поехали. Я и в обычное время не брался прогнозировать в цифрах свои бега. Но глобально цель на конец сезона одна — выполнить олимпийский норматив (13,27). Думаю, сразу взять и пробежать так на чемпионате России не выйдет, так что план сейчас — немного разбегаться, прийти в себя и попробовать штурмовать этот рубеж в финале «Королевы спорта», — поделился своими мыслями Шубенков с РИА Новости.

Соперничество у действующего чемпиона России, который, очевидно, далёк от лучших кондиций, будет солидное. В первую очередь угроза исходит от белоруса Виталия Парахонько, который на прошлой неделе выиграл национальное первенство, а также от 21-летнего соотечественника Анатолия Киселёва, уверенно лидирующего в зачёте «Королевы спорта». Не стоит сбрасывать со счетов и Артёма Макаренко, сменившего многоборье на барьерный спринт в этом сезоне.

Особое внимание в Челябинске будет приковано к сектору для прыжков в высоту у женщин, ведь там, вероятно, состоится долгожданное возвращение Марии Ласицкене. Олимпийская чемпионка была включена в заявку на турнир и намерена принять в нём участие, если в последний момент не подведёт травмированный в мае ахилл.

Будет крайне интересно понаблюдать за состязанием между титулованной россиянкой и только набирающими обороты Натальей Спиридоновой и Марией Кочановой. Бывшая чемпионка мира среди юниоров продемонстрировала в этом сезоне впечатляющую серию из четырёх побед подряд в «Королеве спорта», а также обновила личный рекорд, улетев на 1,95 м. Выше Натальи в этом сезоне в России не прыгал никто, но она наверняка не планирует останавливаться на достигнутом, ведь олимпийский норматив в дисциплине составляет 1,97 м. К слову, за демонстрацию результатов, позволяющих квалифицироваться на Игры, ВФЛА выплачивает спортсменам дополнительный бонус — 100 тыс. руб.

Кочанова же пока застопорилась на отметке 1,93 м, но, безусловно, она способна включиться в борьбу за титул, которым владела в 2021 году.

Не менее, а, возможно, даже и более интересная борьба ожидается в этом виде у мужчин. Главный вопрос — сможет ли Илья Иванюк прервать победную поступь Данилы Лысенко, выигравшего все пять стартов, в которых участвовал (а если считать ещё и зимний сезон, то 12) и «допрыгался» до лучшего результата сезона в Европе — 2,35 м. Планку именно на такой высоте чемпион мира в помещении 2018 года преодолел на чемпионате Белоруссии в Минске на прошлой неделе, и это всего на 1 см ниже, чем у возглавляющего мировой топ-лист этого лета Мутаза Баршима.

Иванюк же за свою карьеру на такую высоту взбирался всего дважды: на чемпионате мира 2019 года, где стал бронзовым призёром, и на региональном турнире в Смоленске в 2021-м, когда установил свой персональный рекорд — 2,37 м.

Вмешаться в эту схватку постарается и бронзовый призёр токийской Олимпиады Максим Недосеков, однако белорус далёк от своей лучшей формы. Из-за травмы голеностопа он не выступал с прошлого года и в Минске смог преодолеть лишь скромные 2,20 м при личном рекорде на 17 см выше.

Захватывающая дуэль ожидается и в прыжках с шестом у мужчин, где в очередной раз сойдутся Тимур Моргунов и Матвей Волков. Россиянин входит в первую пятёрку лучших шестовиков Европы в этом сезоне с результатом 5,82 м, показанным на Кубке России в Жуковском. В Минске на минувшей неделе он подтвердил свою лидирующую позицию среди спортсменов союзных государств, остановившись на отметке 5,80 м. Амбициозный белорус между тем не позволяет сопернику расслабляться, раз за разом пытаясь подобраться к равноценным высотам. Рядом же находится и молодой россиянин Александр Соловьёв, который на первенстве дружественной страны установил личный рекорд — 5,70 м.

У девушек в отсутствие Анжелики Сидоровой, которая ушла в декретный отпуск, примой сектора стала Полина Кнороз. В этом сезоне она уже улетала на 4,75 м — так же как и главная соперница на предстоящем турнире белоруска Ирина Жук. Их последняя очная встреча произошла в Минске, где обе остановились на отметке 4,60 м, но россиянка уступила по попыткам. После завершения соревнований Кнороз раскритиковала своё выступление, отметив разлад в технике.

«У меня всё идёт отлично до высоты 4,70. Там у меня мозг как будто отключается, и я начинаю что-то непонятное выкидывать. Не знаю, сколько это ещё продлится, но я очень сильно расстроилась. Ира Жук выиграла, но мы с ней ещё разберёмся на чемпионате России», — делилась эмоциями Полина в соцсети.

Непросто будет отстоять свой титул в прыжках в длину Александру Менькову. В нынешнем сезоне бывшему чемпиону мира ни разу не удалось прорваться на пьедестал отечественных соревнований. Первую скрипку в этом виде теперь играет Юрий Ожгибесов, выигравший четыре турнира из семи. Соперничество ему наверняка навяжут Артём Чермошанский и Данил Чечела, демонстрировавшие схожий уровень результатов.

Интересно будет понаблюдать и за соперничеством в секторе для тройного прыжка у женщин между Екатериной Коневой и Виолеттой Скворцовой. Россиянка пока проиграла все очные встречи белоруске, однако сомневаться в том, что она даст ей бой на одном из главных турниров, не приходится.