Выполнившая норматив Кнороз заявила, что ей очень грустно пропускать чемпионат мира

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз призналась, что очень хотела выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште.

«Как я отношусь к тому, что пропущу старт в Будапеште? Мне очень грустно от этого, больше ничего не хочется говорить на эту тему», — цитирует Кнороз ТАСС.

23-летняя легкоатлетка на турнире в Чебоксарах победила с результатом 4,75 метра и выполнила квалификационный норматив на августовский чемпионат мира.

ЧМ-2023 пройдёт с 19 по 27 августа 2023 года в Будапеште. В нём примут участие спортсмены из более чем 200 стран.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев.













