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Холмогоров стал победителем в беге на 800 метров на чемпионате России

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Константин Холмогоров завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.
Холмогоров стал победителем в беге на 800 метров на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

27-летний спортсмен из Пермского края показал лучший результат в финальном забеге на 800 м — 1 минута 46,27 секунды.

Серебряную награду завоевал Сергей Дубровский (1.46,44). Бронза досталась Семёну Ионову (1.47,49).

Мария Прохорец победила в финальном забеге на 800 м у женщин (2.01,84). Второе место заняла Ольга Родиошкина (2.03,13), третье — Анастасия Мадышева (2.03,50).

Виктория Погребняк завоевала золото в беге на 100 м с барьерами (13,03). Серебро — у Дарьи Осиповой (13,09), бронза — у Алины Бозюковой (13,11).

Ранее сообщалось, что Кристина Макаренко победила в беге на 100 м на чемпионате России.

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