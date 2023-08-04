День фаворитов: Никитин, Ткалич и Макаренко одержали уверенные победы на чемпионате России по лёгкой атлетике

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике определились победители в восьми дисциплинах, причём в семи из них первенствовали прошлогодние чемпионы. Золотые медали вновь завоевали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина — в беге на 5000 м, Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич — на гладкой стометровке, Максим Афонин и Снежана Трофимец — в толкании ядра и Василий Мизинов — в ходьбе на 10 000 м. Новой чемпионкой страны стала скороходка Эльвира Чепарёва, которая опередила Рейхан Каграманову. А Полина Кнороз едва не провалила квалификацию в прыжках с шестом, взяв необходимую высоту 4,20 м лишь с третьей попытки.

Первый день чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах подарил много захватывающих моментов, однако обошёлся без неожиданных результатов.

Открывал соревнования забег на 5000 м среди женщин, где ожидалась борьба между прошлогодней чемпионкой Светланой Аплачкиной и лидером нынешнего сезона, победительницей недавнего Кубка страны Ольгой Вовк. Ростовчанка и вышла в лидеры с первых метров дистанции, но после первого километра сошла с дорожки. С учётом того, что Вовк была заявлена на этот забег в последний момент, ей, вероятно, была отведена роль пейсмейкера, а основное внимание на турнире спортсменка уделит своему коронному виду — 3000 м с препятствиями.

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После схода лидера забег долгое время вела Светлана Дорофеева, а Аплачкина держалась у неё за спиной. Третьей шла Любовь Дубровская. В итоге за круг до финиша действующая чемпионка устремилась в отрыв, а сил у противниц на рывок уже не осталось. Более того, Дубровская опередила на финишной прямой Дорофееву, которая «тащила» на себе обеих больше 3 км.

Несмотря на достаточно быстрый старт, итоговый результат Аплачкиной остался вторым в сезоне — 15 минут 31,80 секунды.

«В целом всё получилось так, как мы планировали. Я пробежала дистанцию максимально экономно, потому что мне ещё предстоит старт на 1500 м, где также хочется выступить успешно. Этот сезон у меня выдался непростой, были взлёты и падения, поэтому эмоционально было непросто собраться. Я не в самом лучшем состоянии подошла к чемпионату России», — сказала победительница после выступления.

На аналогичной дистанции у мужчин ожидаемо первенствовал многократный чемпион страны Владимир Никитин. Он оторвался от пелотона ещё в начале забега и никого к себе уже не подпустил вплоть до финиша. Серебряную и бронзовую награды между собой разыграли братья Рыбаковы: Анатолий стал вторым, Евгений — третьим.

Как признался победитель, он потратил много сил на старте, стараясь поддержать высокий темп, заданный «зайцем», поэтому результат получился несколько хуже, чем мог быть, — 13 минут 19,58 секунды. При этом совсем близко — рекорд России, который держится с 1981 года (13 минут 11,99 секунды).

«На рекорд страны я сегодня не рассчитывал из-за своего недостаточного уровня подготовки, и мне изначально было понятно, что в этом сезоне рекорд не покорится. Для того, чтобы стать рекордсменом России, требуется специально подводить себя к старту на этой дистанции. Организаторам соревнований также нужно думать в первую очередь о спортсменах, а не о телевидении, потому что в пять вечера было очень жарко здесь бежать. Мне сегодня голову очень сильно припекло, да и горло очень сильно иссохло, поэтому погода тоже большое значение имеет», — отметил Никитин.

Помимо бега на длинные дистанции в первый день были разыграны медали в ходьбе на 10000 м, но и здесь обошлось без сенсаций. Среди мужчин победа ожидаемо досталась серебряному медалисту чемпионата мира 2019 года Василию Мизинову, а у женщин первенствовала действующая рекордсменка страны Эльвира Чепарёва. Стоит отметить, что она стала единственной новой чемпионкой страны в первый день турнира — во всех остальных видах спортсмены победители подтвердили свои прошлогодние титулы.

Настоящую феерию в Челябинске выдала Кристина Макаренко, хотя и начала выступление со скромного результата 11,44 секунды в забеге. Как поделилась спортсменка, с утра её самочувствие оставляло желать лучшего — сказалась смена часовых поясов и раннее время начала соревнований. Однако уже к полуфиналу 15-кратная чемпионка России полностью пришла в себя и продемонстрировала феноменальный бег, скинув со своего личного рекорда сразу пять сотых секунды — 11,10. Стоит отметить, что это лучший результат в России с 2007 года, а также восьмой — в Европе нынешнего сезона.

Достаточно высокий результат — 11,33 секунды — показала в полуфинале 21-летняя Ульяна Баженова, которая стала в итоге серебряным призёром чемпионата.

Ранее Макаренко отмечала, что надеется выполнить в этом сезоне олимпийский норматив (11,07), однако на финал она не ставила перед собой такой задачи — слишком много эмоций было потрачено на предыдущем этапе. В итоге она завоевала 16-е золото чемпионатов России, уступив своему лучшему результату всего одну сотую.

«В полуфинале было «вау» по ощущениям, старт был лучше, чем в финале. Но всё равно рада, что показала практически такие же секунды. Очень переживала из-за ветра, так как в забегах он на последних метрах дул в лицо. Рада, что этого не было в решающих забегах», — отметила Кристина.

Кроме того, бегунья поблагодарила челябинских болельщиков за активную поддержку. Трибуны стадиона имени Елены Елесиной были заполнены практически полностью, а после забега поклонники долго не отпускали легкоатлетку, выстроившись в очередь за фотографией.

«Как поддерживали трибуны — это что-то нереальное! Хочется, чтобы так было всегда. Спасибо всем огромное», — сказала спортсменка в видеопослании у себя в Telegram-канале.

Победу с личным рекордом в спринте одержал и Ярослав Ткалич. В финале стометровки у мужчин подобралась отменная компания, которая готова была оказать конкуренцию действующему чемпиону: Константин Крылов и Данила Тен этим летом уже выдавали солидные 10,15 секунды. Однако оба, судя по всему, слишком выложились на предварительных этапах, а в решающем забеге продемонстрировали не лучшие свои результаты. Ткалич же, напротив, последовательно улучшал показатели от забега к забегу и в финале остановил секундомер на отметке 10,16 секунды.

Интересная борьба развернулась в секторе для толкания ядра, где фаворитами были белорусские спортсмены Алёна Дубицкая и Олег Томашевич. Хозяева турнира старались обойти более мастеровитых соперников, однако усилия так и не увенчались успехом. В итоге победы в обеих дисциплинах в рамках очередного этапа легкоатлетической серии «Королева спорта» достались гостям, но титулы чемпионов страны получили занявшие вторые места Снежана Трофимец и Максим Афонин.

Едва не закончилась большим провалом квалификация в прыжках с шестом среди девушек. Главный фаворит соревнований Полина Кнороз неожиданно столкнулась с большими проблемами при выполнении норматива, который составляет всего 4,20 м. Победительница Кубка России не стала распрыгиваться на более низких отметках, но завалила две стартовые попытки на смешной для себя высоте. Покорилась планка Кнороз только с третьего захода.

«У меня никогда в жизни не было такого выброса адреналина. У меня тряслись руки, ноги, в голове куча непонятных мыслей, внутри всё сжималось. Когда я всё-таки прыгнула, с облегчением вздохнула вся трибуна, а мне потребовалось минут десять, чтобы просто успокоиться», — поделилась эмоциями прыгунья в своём Telegram-канале.