Моргунов и Кнороз стали вторыми в прыжках с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери

Россиянин Тимур Моргунов стал серебряным призёром соревнований по прыжкам с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери.

Результат Моргунова составил 5,71 м. По количеству попыток он уступил белорусу Матвею Волкову (5,71). Третье место занял россиянин Александр Соловьёв (5,61).

У женщин выиграла белоруска Ирина Жук (4,56). Серебро у россиянки Полины Кнороз (4,45), бронза — у её соотечественницы Аксаны Гатауллиной (4,45).

23 марта Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что World Athletics обсудит допуск российских легкоатлетов к участию в международных турнирах в августе.