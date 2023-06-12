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Моргунов и Кнороз стали вторыми в прыжках с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери

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Россиянин Тимур Моргунов стал серебряным призёром соревнований по прыжкам с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери.
Моргунов и Кнороз стали вторыми в прыжках с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери
  • РИА Новости

Результат Моргунова составил 5,71 м. По количеству попыток он уступил белорусу Матвею Волкову (5,71). Третье место занял россиянин Александр Соловьёв (5,61).

У женщин выиграла белоруска Ирина Жук (4,56). Серебро у россиянки Полины Кнороз (4,45), бронза — у её соотечественницы Аксаны Гатауллиной (4,45).

23 марта Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что World Athletics обсудит допуск российских легкоатлетов к участию в международных турнирах в августе.

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