World Athletics обсудит допуск российских легкоатлетов до турниров в августе
- РИА Новости
«Совет соберётся вновь 13—14 августа и рассмотрит возможные изменения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене считает, что её международная карьера завершилась.