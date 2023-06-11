World Athletics обсудит допуск российских легкоатлетов до турниров в августе

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) обсудит допуск российских легкоатлетов к участию в международных турнирах в августе.

«Совет соберётся вновь 13—14 августа и рассмотрит возможные изменения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене считает, что её международная карьера завершилась.