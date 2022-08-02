Мизинов на чемпионате России по лёгкой атлетике побил рекорд, который держался 22 года

Российский легкоатлет Василий Мизинов обновил рекорд России в ходьбе на 10 000 м на чемпионате страны.

Мизинов преодолел дистанцию за 38 минут 14,24 секунды и установил новый рекорд страны. Второе место занял Антон Курбатов (38.33,10) Третье — Сергей Кожевников (39.14,44).

Уточняется, что Мизинов побил предыдущее достижение Виктора Бураева (38.46,4), которое было установлено в 2000 году.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова пропустит летний чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.