Мизинов на чемпионате России по лёгкой атлетике побил рекорд, который держался 22 года
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Мизинов преодолел дистанцию за 38 минут 14,24 секунды и установил новый рекорд страны. Второе место занял Антон Курбатов (38.33,10) Третье — Сергей Кожевников (39.14,44).
Уточняется, что Мизинов побил предыдущее достижение Виктора Бураева (38.46,4), которое было установлено в 2000 году.
Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова пропустит летний чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.