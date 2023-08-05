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Якушев выиграл бег на 3000 м с препятствиями на чемпионате России

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Максим Якушев, представляющий Свердловскую область, стал победителем бега на 3000 м с препятствиями на чемпионате России в Челябинске.
Якушев выиграл бег на 3000 м с препятствиями на чемпионате России
  • Gettyimages.ru

Результат россиянина — 8:31.34.

Вторым финишировал Дмитрий Иваненко (Республика Беларусь) с показателем 8:33.20. Третий — Юрий Клопцов из Москвы (8:34.61).

Ранее сообщалось, что Кристина Макаренко победила в беге на 100 м на чемпионате России.

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