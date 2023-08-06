Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

32-летний спортсмен показал результат в беге на 110 м с барьерами — 13,48 секунды.

Золотую награду выиграл Анатолий Киселёв (13,36 секунды), бронзу — Константин Шабанов (13,62).

Напомним, Шубенков в июне сломал ключицу после падения с мотоцикла.

Другие результаты соревнований:

1500 м, мужчины — 1. Сергей Дубровский (3:45,36), 2. Алексей Бутранов (3:45,70), 3. Антон Кулятин (3:45,74);

1500 м, женщины — 1. Светлана Аплачкина (4:15,24), 2. Александра Гуляева (4:15,52), 3. Любовь Дубровская (4:17,92).

Чемпионат России завершится 6 августа.

Ранее сообщалось, что Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.