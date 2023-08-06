Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 м с барьерами
- РИА Новости
32-летний спортсмен показал результат в беге на 110 м с барьерами — 13,48 секунды.
Золотую награду выиграл Анатолий Киселёв (13,36 секунды), бронзу — Константин Шабанов (13,62).
Напомним, Шубенков в июне сломал ключицу после падения с мотоцикла.
Другие результаты соревнований:
1500 м, мужчины — 1. Сергей Дубровский (3:45,36), 2. Алексей Бутранов (3:45,70), 3. Антон Кулятин (3:45,74);
1500 м, женщины — 1. Светлана Аплачкина (4:15,24), 2. Александра Гуляева (4:15,52), 3. Любовь Дубровская (4:17,92).
Чемпионат России завершится 6 августа.
Ранее сообщалось, что Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.