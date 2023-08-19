Ласицкене хочет выступить на Олимпиаде в Париже, несмотря на слова Коу

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что хочет выступить на Олимпийских играх в 2024 году в Париже.

«Слова Коу были ожидаемы. Мои планы не меняются, я хочу быть в форме к Парижу», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Играх в Париже.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ласицкене заняла третье место в финале «Королевы российского спорта».