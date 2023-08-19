Узнать больше

Ласицкене хочет выступить на Олимпиаде в Париже, несмотря на слова Коу

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что хочет выступить на Олимпийских играх в 2024 году в Париже.
Ласицкене хочет выступить на Олимпиаде в Париже, несмотря на слова Коу
  • globallookpress.com
  • © Dppi/Ann-Dee Lamour

«Слова Коу были ожидаемы. Мои планы не меняются, я хочу быть в форме к Парижу», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Играх в Париже.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ласицкене заняла третье место в финале «Королевы российского спорта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить