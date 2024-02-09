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Привалова: легкоатлетический турнир «Русская зима» постепенно теряет свой статус

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Первый вице‑президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что легкоатлетический турнир «Русская зима» постепенно теряет свой статус и размах, поэтому нуждается в усовершенствовании.

«Русская зима» становится небольшим соревнованием, не таким, каким мы его привыкли видеть в прошлом. Раньше у нас было больше средств, и мы могли позволить себе даже двухдневные соревнования. Но мы будем постепенно возвращать турниру прежний статус», — заявила Привалова «Матч ТВ».

В  2024 году турнир прошёл 3 февраля в Москве. Белорус Матвей Волков (5,72 м.) стал победителем в прыжках с шестом, опередив россиянина Александра Соловьёва (5,65) и Михаила Шмыкова (5,55). У женщин золото в прыжках с шестом получила Наталья Спиридонова с показателем 1,93 м, второе место у Марии Ласицкене (1,91 м.). третья — Кристина Королёва (1,91).

Ранее Ласицкене заявила, что пока не намерена завершать профессиональную карьеру спортсмена.

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