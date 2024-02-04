Ласицкене — о карьере: моя мотивация — продолжать прыгать, радовать болельщиков

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что пока не намерена завершать профессиональную карьеру спортсмена.

«Мотивация — просто продолжать прыгать, заниматься любимым делом, стараться показывать результат. Понимаю, что не всё зависит от желания, есть много разных мыслей и факторов. Поэтому стараюсь на тренировках, хочу радовать болельщиков», — цитирует 31-летнюю легкоатлетку «Матч ТВ».

Ласицкене завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.

Чемпионат России в помещении пройдёт с 23 по 25 февраля в столице России.

Ранее сообщалось, что Ласицкене отказалась комментировать допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой.























